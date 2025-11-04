БиржаDEX+
Kava Lend ағымдағы бағасы: 0.00488865 USD. Нақты уақыттағы HARD-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. HARD баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

HARD туралы толығырақ

HARD Баға туралы ақпарат

HARD деген не

HARD Ресми веб-сайт

HARD Токеномикасы

HARD Баға болжамы

Kava Lend Логотип

Kava Lend Баға (HARD)

Листингтен жойылды

1 HARD-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00488865
-8.70%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Kava Lend (HARD) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:10:49 (UTC+8)

Kava Lend (HARD) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00484718
24 сағаттық төмен
$ 0.00578032
24 сағаттық жоғары

$ 0.00484718
$ 0.00578032
$ 2.97
$ 0.00206758
+0.36%

-8.72%

-4.55%

-4.55%

Kava Lend (HARD) нақты уақыттағы баға $0.00488865. Соңғы 24 сағат ішінде HARD мен $ 0.00484718 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00578032 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. HARD үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 2.97, ал ең төменгісі — $ 0.00206758.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, HARD соңғы бір сағатта +0.36% өзгерді, 24 сағат ішінде -8.72%, ал соңғы 7 күнде -4.55% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Kava Lend (HARD) Нарықтық ақпарат

$ 658.95K
--
$ 977.73K
134.79M
200,000,000.0
Kava Lend нарықтық капитализациясы $ 658.95K, тәуліктік сауда көлемі --. HARD айналымдағы мөлшері 134.79M, жалпы мөлшері 200000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 977.73K.

Kava Lend (HARD) Баға тарихы USD

Бүгін, Kava Lend - USD баға өзгерісі $ -0.000467500645762605 болды.
Соңғы 30 күнде Kava Lend - USD баға өзгерісі $ +0.0027280637 болды.
Соңғы 60 күнде Kava Lend - USD баға өзгерісі $ +0.0009219436 болды.
Соңғы 90 күнде Kava Lend - USD баға өзгерісі $ -0.005000141823560152 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000467500645762605-8.72%
30 күн$ +0.0027280637+55.80%
60 күн$ +0.0009219436+18.86%
90 күн$ -0.005000141823560152-50.56%

Kava Lend (HARD) деген не

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Kava Lend (HARD) Ресурс

Ресми веб-сайт

Kava Lend Баға болжамы (USD)

Kava Lend (HARD) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Kava Lend (HARD) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Kava Lend.

Қазір Kava Lend баға болжамын тексеріңіз!

HARD - жергілікті валюталарға

Kava Lend (HARD) токеномикасы

Kava Lend (HARD) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. HARD токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Kava Lend (HARD) туралы басқа сұрақтар

Kava Lend (HARD) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі HARD бағасы — 0.00488865 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
HARD-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
HARD-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00488865. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Kava Lend үшін нарықтық капитализация қандай?
HARD үшін нарықтық капитализация: $ 658.95K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
HARD үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
HARD айналымдағы ұсынысы: 134.79M USD.
HARD үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
HARD барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 2.97 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) HARD бағасы қандай болды?
HARD 0.00206758 USD ATL бағасына жетті.
HARD үшін сауда көлемі қандай?
HARD үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл HARD өседі ме?
HARD биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін HARD баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:10:49 (UTC+8)

Kava Lend (HARD) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

