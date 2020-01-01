Kartel (KARTEL) токеномикасы
🚨 Welcome to the $KARTEL, amigo 🇲🇽
Launched with an experienced team, we're building the largest Mexican Peso ($MXN) Treasury in DeFi.
Theme: 🎉 Fiestas | 🔫 Guns | 🧱 Bricks | 💃 Chicas
Roadmap:
- Protocol Owned Liquidity (like OHM DAO)
- First digital Mexican Peso ($MXND)
- No-KYC ApplePay + debit card offramp
- Revenue share with top Mafiosos 😎
Website (pwd: freecoca): https://kartelbase.vercel.app/ Twitter: https://x.com/kartelonbase Telegram: https://t.me/KARTELHQ Dexscreener: https://dexscreener.com/base/0x5e7dc4b68105b561e2397b7395fcbbe2a1fd29fe
CA: 0xC680eca227FC9AB21A9210E0EaFEff9068a89327
💼 Stack your $KARTEL bricks before it's all locked up!
Kartel (KARTEL) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Kartel (KARTEL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын KARTEL токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша KARTEL токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз KARTEL токеномикасын түсінген болсаңыз, KARTEL токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
KARTEL бағасының болжамы
KARTEL қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің KARTEL бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
