KarenCoin (KAREN) токеномикасы
KarenCoin (KAREN) туралы ақпарат
Karen Coin is one of the fastest scaling cryptocurrencies built on the most recognizable meme in the world! This paired with ownership being renounced, locked liquidity, lower entry/exit fees, rewards for holding and the most dynamic marketing schedule the crypto space has ever seen makes Karen Coin one of the cleanest, most transparent, community based cryptocurrencies in history! Built by the community for the community. Currently working on our first ecommerce use cases.
KarenCoin (KAREN) токеномикасы мен бағасын талдау
KarenCoin (KAREN) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
KarenCoin (KAREN) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
KarenCoin (KAREN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын KAREN токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша KAREN токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз KAREN токеномикасын түсінген болсаңыз, KAREN токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
KAREN бағасының болжамы
KAREN қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің KAREN бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.