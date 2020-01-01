Kangal (KANGAL) токеномикасы
KANGAL is the governance and value token of the Kangal dApps ecosystem.
KANGAL holders are the stakeholders of the Kangal DAO and can create and vote on proposals that shape up the future of the project. KANGAL staking will be the only way to mint the utility token $TEAK which will power the dApps ecosystem that will start with decentralized applications built by the core team and eventually the platform will turn into a dAppStore where other developers, teams, or companies will be able to submit and publish their dApps. One of the first dApps of the platform will be an NFT drops platform which will eventually turn into a full-fledged NFT marketplace.
Kangal (KANGAL) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Kangal (KANGAL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын KANGAL токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша KANGAL токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз KANGAL токеномикасын түсінген болсаңыз, KANGAL токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
