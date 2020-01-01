Kabosu ERC20 (KABOSU) токеномикасы
Kabosu ERC20 (KABOSU) туралы ақпарат
Kabosu, The Dogecoin Dog. Making Memes Great Again.
Kabosu embodies the original meme coin spirit — the energy, humor, and community that started it all. There’s no better way to recapture the magic and joy of meme coins than with the very symbol that sparked this entire phenomenon.
The legendary dog, the original meme, the face recognized by millions around the globe — Kabosu is the perfect icon to lead Ethereum back to fun. It is symbolic to us all, and has impacted so many of our lives. It is universally understood, as all good memes should be.
Kabosu ERC20 (KABOSU) токеномикасы мен бағасын талдау
Kabosu ERC20 (KABOSU) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Kabosu ERC20 (KABOSU) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Kabosu ERC20 (KABOSU) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын KABOSU токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша KABOSU токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз KABOSU токеномикасын түсінген болсаңыз, KABOSU токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
KABOSU бағасының болжамы
KABOSU қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің KABOSU бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.