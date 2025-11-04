БиржаDEX+
Just Woot ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы WOOT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. WOOT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Just Woot ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы WOOT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. WOOT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

WOOT туралы толығырақ

WOOT Баға туралы ақпарат

WOOT деген не

WOOT Ресми веб-сайт

WOOT Токеномикасы

WOOT Баға болжамы

Just Woot Логотип

Just Woot Баға (WOOT)

Листингтен жойылды

1 WOOT-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
+0.70%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Just Woot (WOOT) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:09:32 (UTC+8)

Just Woot (WOOT) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.75%

-15.09%

-15.09%

Just Woot (WOOT) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде WOOT мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. WOOT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, WOOT соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде +0.75%, ал соңғы 7 күнде -15.09% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Just Woot (WOOT) Нарықтық ақпарат

$ 6.61K
$ 6.61K$ 6.61K

--
----

$ 6.61K
$ 6.61K$ 6.61K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Just Woot нарықтық капитализациясы $ 6.61K, тәуліктік сауда көлемі --. WOOT айналымдағы мөлшері 10.00B, жалпы мөлшері 10000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 6.61K.

Just Woot (WOOT) Баға тарихы USD

Бүгін, Just Woot - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Just Woot - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Just Woot - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Just Woot - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0+0.75%
30 күн$ 0-41.90%
60 күн$ 0-58.29%
90 күн$ 0--

Just Woot (WOOT) деген не

Woot is a blue owl that became real. Not a logo, not a PFP a living meme with feathers, moves and a mouth. He talks, he posts, he flexes. He screamed “Woot Woot” once… and it never stopped.

Born from pure internet chaos, $WOOT is more than a memecoin it’s a social experiment powered by a community that laughs first and builds right after. We didn’t launch a product. We launched a character. And he’s already everywhere.

Woot lives across timelines, videos, and real-life appearances. He buys cars, plays drums, dances in slow motion and hugs people he doesn’t know. He’s unpredictable. But always on brand.

Behind the madness, there’s a strategy. Presale applications, raffles, airdrops, games, and rituals are all part of the plan. But none of this would exist without the vibe. Woot is a signal. A scream. A shared moment that says, “you’re in”.

No VC. No promises. No need to explain. Just Woot. And if you’ve made it this far, you already get it.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Just Woot (WOOT) Ресурс

Ресми веб-сайт

Just Woot Баға болжамы (USD)

Just Woot (WOOT) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Just Woot (WOOT) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Just Woot.

Қазір Just Woot баға болжамын тексеріңіз!

WOOT - жергілікті валюталарға

Just Woot (WOOT) токеномикасы

Just Woot (WOOT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. WOOT токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Just Woot (WOOT) туралы басқа сұрақтар

Just Woot (WOOT) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі WOOT бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
WOOT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
WOOT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Just Woot үшін нарықтық капитализация қандай?
WOOT үшін нарықтық капитализация: $ 6.61K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
WOOT үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
WOOT айналымдағы ұсынысы: 10.00B USD.
WOOT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
WOOT барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) WOOT бағасы қандай болды?
WOOT 0 USD ATL бағасына жетті.
WOOT үшін сауда көлемі қандай?
WOOT үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл WOOT өседі ме?
WOOT биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін WOOT баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:09:32 (UTC+8)

Just Woot (WOOT) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

