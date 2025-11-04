БиржаDEX+
Just need some rest ағымдағы бағасы: 0.00437206 USD. Нақты уақыттағы REST-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. REST баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

REST туралы толығырақ

REST Баға туралы ақпарат

REST деген не

REST Ресми веб-сайт

REST Токеномикасы

REST Баға болжамы

Just need some rest Логотип

Just need some rest Баға (REST)

Листингтен жойылды

1 REST-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00437206
$0.00437206$0.00437206
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Just need some rest (REST) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:13:14 (UTC+8)

Just need some rest (REST) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01275586
$ 0.01275586$ 0.01275586

$ 0.00437206
$ 0.00437206$ 0.00437206

--

--

0.00%

0.00%

Just need some rest (REST) нақты уақыттағы баға $0.00437206. Соңғы 24 сағат ішінде REST мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. REST үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.01275586, ал ең төменгісі — $ 0.00437206.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, REST соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде 0.00% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Just need some rest (REST) Нарықтық ақпарат

$ 4.37M
$ 4.37M$ 4.37M

--
----

$ 4.37M
$ 4.37M$ 4.37M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,895.470689
999,999,895.470689 999,999,895.470689

Just need some rest нарықтық капитализациясы $ 4.37M, тәуліктік сауда көлемі --. REST айналымдағы мөлшері 1000.00M, жалпы мөлшері 999999895.470689. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 4.37M.

Just need some rest (REST) Баға тарихы USD

Бүгін, Just need some rest - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Just need some rest - USD баға өзгерісі $ 0.0000000000 болды.
Соңғы 60 күнде Just need some rest - USD баға өзгерісі $ 0.0000000000 болды.
Соңғы 90 күнде Just need some rest - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ 0.00000000000.00%
60 күн$ 0.00000000000.00%
90 күн$ 0--

Just need some rest (REST) деген не

CA:4xgZmdKKHE3PXtUwUtvJGPSCSTJMJohSmWufJhiVo6q Me telling God “Please stop giving me battles” I don’t want to be a strong soldier, I just want to rest.

TOGETHER WE HAVE A REST!

Take some time to calm down and do nothing it's good for your soul. Put your phone out of sight; that solves everything. Rest is productive. The only roadmap is take it slow.

TOKEN SUPPLY 1,000,000,000 BUY/SELL TAX 0/0 CONTRACT SAFU $REST $REST $REST Just need some rest, bro.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Just need some rest (REST) Ресурс

Ресми веб-сайт

Just need some rest Баға болжамы (USD)

Just need some rest (REST) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Just need some rest (REST) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Just need some rest.

Қазір Just need some rest баға болжамын тексеріңіз!

REST - жергілікті валюталарға

Just need some rest (REST) токеномикасы

Just need some rest (REST) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. REST токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Just need some rest (REST) туралы басқа сұрақтар

Just need some rest (REST) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі REST бағасы — 0.00437206 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
REST-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
REST-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00437206. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Just need some rest үшін нарықтық капитализация қандай?
REST үшін нарықтық капитализация: $ 4.37M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
REST үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
REST айналымдағы ұсынысы: 1000.00M USD.
REST үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
REST барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.01275586 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) REST бағасы қандай болды?
REST 0.00437206 USD ATL бағасына жетті.
REST үшін сауда көлемі қандай?
REST үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл REST өседі ме?
REST биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін REST баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:13:14 (UTC+8)

Just need some rest (REST) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

