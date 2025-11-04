БиржаDEX+
Just Juni by Virtuals ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы JUNI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. JUNI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Just Juni by Virtuals ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы JUNI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. JUNI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

JUNI туралы толығырақ

JUNI Баға туралы ақпарат

JUNI деген не

JUNI Ресми веб-сайт

JUNI Токеномикасы

JUNI Баға болжамы

Just Juni by Virtuals Баға (JUNI)

Листингтен жойылды

1 JUNI-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
+1.10%1D
Just Juni by Virtuals (JUNI) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Just Juni by Virtuals (JUNI) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.13%

-8.40%

-8.40%

Just Juni by Virtuals (JUNI) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде JUNI мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. JUNI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, JUNI соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде +1.13%, ал соңғы 7 күнде -8.40% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Just Juni by Virtuals (JUNI) Нарықтық ақпарат

$ 27.06K
$ 27.06K$ 27.06K

--
----

$ 27.06K
$ 27.06K$ 27.06K

772.49M
772.49M 772.49M

772,491,747.3824497
772,491,747.3824497 772,491,747.3824497

Just Juni by Virtuals нарықтық капитализациясы $ 27.06K, тәуліктік сауда көлемі --. JUNI айналымдағы мөлшері 772.49M, жалпы мөлшері 772491747.3824497. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 27.06K.

Just Juni by Virtuals (JUNI) Баға тарихы USD

Бүгін, Just Juni by Virtuals - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Just Juni by Virtuals - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Just Juni by Virtuals - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Just Juni by Virtuals - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0+1.13%
30 күн$ 0+30.33%
60 күн$ 0+24.57%
90 күн$ 0--

Just Juni by Virtuals (JUNI) деген не

Juni was brought to life by the Virtuals protocol and now resides on the Base Chain. Unlike your typical AI agent, Juni evolves through the community’s input! Anyone can purchase her token and actively contribute to shaping her development. She will be a one-of-a-kind, community-driven personality.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Just Juni by Virtuals (JUNI) Ресурс

Ресми веб-сайт

Just Juni by Virtuals Баға болжамы (USD)

Just Juni by Virtuals (JUNI) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Just Juni by Virtuals (JUNI) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Just Juni by Virtuals.

Қазір Just Juni by Virtuals баға болжамын тексеріңіз!

JUNI - жергілікті валюталарға

Just Juni by Virtuals (JUNI) токеномикасы

Just Juni by Virtuals (JUNI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. JUNI токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Just Juni by Virtuals (JUNI) туралы басқа сұрақтар

Just Juni by Virtuals (JUNI) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі JUNI бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
JUNI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
JUNI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Just Juni by Virtuals үшін нарықтық капитализация қандай?
JUNI үшін нарықтық капитализация: $ 27.06K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
JUNI үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
JUNI айналымдағы ұсынысы: 772.49M USD.
JUNI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
JUNI барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) JUNI бағасы қандай болды?
JUNI 0 USD ATL бағасына жетті.
JUNI үшін сауда көлемі қандай?
JUNI үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл JUNI өседі ме?
JUNI биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін JUNI баға болжамын қарап көріңіз.
Just Juni by Virtuals (JUNI) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

