Just A Boring Guy ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы BORING GUY-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BORING GUY баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

BORING GUY туралы толығырақ

BORING GUY Баға туралы ақпарат

BORING GUY деген не

BORING GUY Токеномикасы

BORING GUY Баға болжамы

Just A Boring Guy Логотип

Just A Boring Guy Баға (BORING GUY)

Листингтен жойылды

1 BORING GUY-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Just A Boring Guy (BORING GUY) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:08:53 (UTC+8)

Just A Boring Guy (BORING GUY) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-3.33%

-3.33%

Just A Boring Guy (BORING GUY) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде BORING GUY мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BORING GUY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BORING GUY соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде -3.33% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Just A Boring Guy (BORING GUY) Нарықтық ақпарат

$ 5.16K
$ 5.16K$ 5.16K

--
----

$ 5.16K
$ 5.16K$ 5.16K

999.05M
999.05M 999.05M

999,048,568.399573
999,048,568.399573 999,048,568.399573

Just A Boring Guy нарықтық капитализациясы $ 5.16K, тәуліктік сауда көлемі --. BORING GUY айналымдағы мөлшері 999.05M, жалпы мөлшері 999048568.399573. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 5.16K.

Just A Boring Guy (BORING GUY) Баға тарихы USD

Бүгін, Just A Boring Guy - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Just A Boring Guy - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Just A Boring Guy - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Just A Boring Guy - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ 0-31.25%
60 күн$ 0-27.46%
90 күн$ 0--

Just A Boring Guy (BORING GUY) деген не

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Just A Boring Guy Баға болжамы (USD)

Just A Boring Guy (BORING GUY) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Just A Boring Guy (BORING GUY) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Just A Boring Guy.

Қазір Just A Boring Guy баға болжамын тексеріңіз!

BORING GUY - жергілікті валюталарға

Just A Boring Guy (BORING GUY) токеномикасы

Just A Boring Guy (BORING GUY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BORING GUY токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Just A Boring Guy (BORING GUY) туралы басқа сұрақтар

Just A Boring Guy (BORING GUY) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BORING GUY бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BORING GUY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BORING GUY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Just A Boring Guy үшін нарықтық капитализация қандай?
BORING GUY үшін нарықтық капитализация: $ 5.16K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BORING GUY үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BORING GUY айналымдағы ұсынысы: 999.05M USD.
BORING GUY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BORING GUY барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BORING GUY бағасы қандай болды?
BORING GUY 0 USD ATL бағасына жетті.
BORING GUY үшін сауда көлемі қандай?
BORING GUY үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл BORING GUY өседі ме?
BORING GUY биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BORING GUY баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:08:53 (UTC+8)

Just A Boring Guy (BORING GUY) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

