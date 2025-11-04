БиржаDEX+
JunkCoin Doge Real Name ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы JUNKCOIN-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. JUNKCOIN баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!JunkCoin Doge Real Name ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы JUNKCOIN-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. JUNKCOIN баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

JUNKCOIN туралы толығырақ

JUNKCOIN Баға туралы ақпарат

JUNKCOIN деген не

JUNKCOIN Ресми веб-сайт

JUNKCOIN Токеномикасы

JUNKCOIN Баға болжамы

JunkCoin Doge Real Name Логотип

JunkCoin Doge Real Name Баға (JUNKCOIN)

Листингтен жойылды

1 JUNKCOIN-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-22.90%1D
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:08:46 (UTC+8)

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+5.35%

-22.91%

-40.39%

-40.39%

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде JUNKCOIN мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. JUNKCOIN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, JUNKCOIN соңғы бір сағатта +5.35% өзгерді, 24 сағат ішінде -22.91%, ал соңғы 7 күнде -40.39% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) Нарықтық ақпарат

$ 82.03K
$ 82.03K$ 82.03K

--
----

$ 82.03K
$ 82.03K$ 82.03K

947.93M
947.93M 947.93M

947,933,806.455354
947,933,806.455354 947,933,806.455354

JunkCoin Doge Real Name нарықтық капитализациясы $ 82.03K, тәуліктік сауда көлемі --. JUNKCOIN айналымдағы мөлшері 947.93M, жалпы мөлшері 947933806.455354. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 82.03K.

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) Баға тарихы USD

Бүгін, JunkCoin Doge Real Name - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде JunkCoin Doge Real Name - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде JunkCoin Doge Real Name - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде JunkCoin Doge Real Name - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-22.91%
30 күн$ 0-54.33%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) деген не

JunkCoin - the Original Name of Dogecoin, often recognised as the 'Grandfather of Memecoins’ JunkCoin Doge Real Name References https://bitcointalk.org/index.php?topic=194756.0 ## What Is JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)? $JUNKCOIN is the grandfather of Doge, it has real history and is the OG of OGs, it's one of the first memecoins ever created. Brief explanation of doge family tree to understand it's history: Junkcoin is the parent of Luckycoin and Bellscoin, whose forks ultimately led to the creation of Dogecoin. A fork means the coin was created by copying and modifying the Bitcoin code. JUNKCOIN was forked from Bitcoin's codebase back in the early days. This implies both Dogecoin and junkcoin share similar technical DNA with Bitcoin and junkcoin is the grandfather of doge. Meaning OG DOGE is actually junkcoin, it's original chain became dormant but today reborned on solana ! Created as a joke in 2013 "Designed to fail", but it ironically failed to fail"

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) Ресурс

Ресми веб-сайт

JunkCoin Doge Real Name Баға болжамы (USD)

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: JunkCoin Doge Real Name.

Қазір JunkCoin Doge Real Name баға болжамын тексеріңіз!

JUNKCOIN - жергілікті валюталарға

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) токеномикасы

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. JUNKCOIN токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) туралы басқа сұрақтар

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі JUNKCOIN бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
JUNKCOIN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
JUNKCOIN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
JunkCoin Doge Real Name үшін нарықтық капитализация қандай?
JUNKCOIN үшін нарықтық капитализация: $ 82.03K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
JUNKCOIN үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
JUNKCOIN айналымдағы ұсынысы: 947.93M USD.
JUNKCOIN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
JUNKCOIN барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) JUNKCOIN бағасы қандай болды?
JUNKCOIN 0 USD ATL бағасына жетті.
JUNKCOIN үшін сауда көлемі қандай?
JUNKCOIN үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл JUNKCOIN өседі ме?
JUNKCOIN биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін JUNKCOIN баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:08:46 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

