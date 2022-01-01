Jungle Labz (JNGL) токеномикасы
$JNGL powers the Jungle Labz ecosystem, consisting of Supreme Kong and 3 other collections that were initially rugged by previous team back in April 2022. The organization was taken over by new ownership and has risen to Top 75, now in 2023 on the ETH blockchain, with millions in secondary volume, operated by its holders.
$JNGL is a solution that alleviates the fatigue we have been feeling in existing markets. There is no ecosystem token that the people truly own, they are all owned by VCs. Many coins are diluted in value and don't have fair distribution amongst its participants leading to speculative sell pressure.
For over a year now the Jungle Labz ecosystem has simulated the launch of $JNGL by first launching $KONG an off-chain token first and building an ecosystem and utilities around it. After developing this ecosystem with multiple iterations, now is the prime time to launch our ERC-20.
Main-Utilities Membership; Owning $JNGL gives you full access into all the benefits Jungle Labz offers its holdership.
Micro-transactional; You can spend your $JNGL on multiple things: Upgrading NFT metadata, Raffle dapp, $JNGL Marketplace
Upgrading NFT Metadata; Leveling System
Tokenomics are Designed with burn mechanics, gamification, and growth in mind.
Jungle Labz (JNGL) токеномикасы мен бағасын талдау
Jungle Labz (JNGL) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Jungle Labz (JNGL) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Jungle Labz (JNGL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын JNGL токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша JNGL токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз JNGL токеномикасын түсінген болсаңыз, JNGL токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.