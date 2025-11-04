БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
jungle bay memes ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы JBM-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. JBM баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!jungle bay memes ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы JBM-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. JBM баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

JBM туралы толығырақ

JBM Баға туралы ақпарат

JBM деген не

JBM Ресми веб-сайт

JBM Токеномикасы

JBM Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

jungle bay memes Логотип

jungle bay memes Баға (JBM)

Листингтен жойылды

1 JBM-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-11.60%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
jungle bay memes (JBM) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:08:37 (UTC+8)

jungle bay memes (JBM) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.11%

-11.64%

-17.00%

-17.00%

jungle bay memes (JBM) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде JBM мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. JBM үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, JBM соңғы бір сағатта +0.11% өзгерді, 24 сағат ішінде -11.64%, ал соңғы 7 күнде -17.00% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

jungle bay memes (JBM) Нарықтық ақпарат

$ 181.48K
$ 181.48K$ 181.48K

--
----

$ 181.48K
$ 181.48K$ 181.48K

93.24B
93.24B 93.24B

93,243,552,077.89908
93,243,552,077.89908 93,243,552,077.89908

jungle bay memes нарықтық капитализациясы $ 181.48K, тәуліктік сауда көлемі --. JBM айналымдағы мөлшері 93.24B, жалпы мөлшері 93243552077.89908. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 181.48K.

jungle bay memes (JBM) Баға тарихы USD

Бүгін, jungle bay memes - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде jungle bay memes - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде jungle bay memes - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде jungle bay memes - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-11.64%
30 күн$ 0-39.39%
60 күн$ 0-35.48%
90 күн$ 0--

jungle bay memes (JBM) деген не

Jungle Bay Memes ($JBM) is a community-owned token that emerged from a glitch in the Bankr bot — an accidental deployment triggered by a prompt intended to buy two meme tokens. Instead, the protocol spawned $JBM, seeded it with liquidity, and left the rest to fate.

Rather than scrap it, the Jungle Bay artist collective adopted the token as the memetic lifeblood of their ecosystem — a symbol of creative chaos, cultural coordination, and on-chain serendipity. Born from error, embraced with intent, $JBM now powers a growing movement on Base where memes aren’t just content — they’re currency.

No presale. No roadmap. No central team. Just a token, a moment, and a community that knew exactly what to do with both.

Origin thread: see Official Links below.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

jungle bay memes (JBM) Ресурс

Ресми веб-сайт

jungle bay memes Баға болжамы (USD)

jungle bay memes (JBM) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін jungle bay memes (JBM) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: jungle bay memes.

Қазір jungle bay memes баға болжамын тексеріңіз!

JBM - жергілікті валюталарға

jungle bay memes (JBM) токеномикасы

jungle bay memes (JBM) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. JBM токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: jungle bay memes (JBM) туралы басқа сұрақтар

jungle bay memes (JBM) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі JBM бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
JBM-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
JBM-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
jungle bay memes үшін нарықтық капитализация қандай?
JBM үшін нарықтық капитализация: $ 181.48K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
JBM үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
JBM айналымдағы ұсынысы: 93.24B USD.
JBM үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
JBM барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) JBM бағасы қандай болды?
JBM 0 USD ATL бағасына жетті.
JBM үшін сауда көлемі қандай?
JBM үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл JBM өседі ме?
JBM биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін JBM баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:08:37 (UTC+8)

jungle bay memes (JBM) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,828.79
$106,828.79$106,828.79

+1.02%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,620.11
$3,620.11$3,620.11

+0.86%

Solana Логотип

Solana

SOL

$166.05
$166.05$166.05

-0.41%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9419
$0.9419$0.9419

+0.02%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,828.79
$106,828.79$106,828.79

+1.02%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,620.11
$3,620.11$3,620.11

+0.86%

Solana Логотип

Solana

SOL

$166.05
$166.05$166.05

-0.41%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3188
$2.3188$2.3188

-0.35%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$993.35
$993.35$993.35

+1.34%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0695
$0.0695$0.0695

+39.00%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.1974
$0.1974$0.1974

-34.20%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000099
$0.000099$0.000099

+350.00%

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03700
$0.03700$0.03700

+270.00%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007592
$0.0000007592$0.0000007592

+90.65%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001849
$0.0000000000001849$0.0000000000001849

+84.90%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.1603
$0.1603$0.1603

+72.73%