Judge MENTAL ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы MENTAL-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MENTAL баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

MENTAL туралы толығырақ

MENTAL Баға туралы ақпарат

MENTAL деген не

MENTAL Ресми веб-сайт

MENTAL Токеномикасы

MENTAL Баға болжамы

Judge MENTAL Логотип

Judge MENTAL Баға (MENTAL)

Листингтен жойылды

1 MENTAL-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-7.90%1D
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Judge MENTAL (MENTAL) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:08:28 (UTC+8)

Judge MENTAL (MENTAL) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.59%

-7.93%

-46.68%

-46.68%

Judge MENTAL (MENTAL) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде MENTAL мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MENTAL үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MENTAL соңғы бір сағатта -0.59% өзгерді, 24 сағат ішінде -7.93%, ал соңғы 7 күнде -46.68% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Judge MENTAL (MENTAL) Нарықтық ақпарат

$ 10.36K
$ 10.36K$ 10.36K

--
----

$ 10.36K
$ 10.36K$ 10.36K

999.99M
999.99M 999.99M

999,985,149.5639024
999,985,149.5639024 999,985,149.5639024

Judge MENTAL нарықтық капитализациясы $ 10.36K, тәуліктік сауда көлемі --. MENTAL айналымдағы мөлшері 999.99M, жалпы мөлшері 999985149.5639024. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 10.36K.

Judge MENTAL (MENTAL) Баға тарихы USD

Бүгін, Judge MENTAL - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Judge MENTAL - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Judge MENTAL - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Judge MENTAL - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-7.93%
30 күн$ 0-92.99%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Judge MENTAL (MENTAL) деген не

A true CLM (Community Led Meme).
The idea for Judge $MENTAL came from "Mike Gee". It was his concept and his visuals that gave us the idea to push this to market. A true community members idea that we brought to market, showing that $MLMX and its whole ecosystem is driven in part by its community members ideas.

30% of $MENTAL supply is staked on the MLMX Centralized Exchange for 1 year staking periods. This keeps the floor protected at all times and helps build value over time for future value reporting for Legal X Global LLC.

In the volatile underbelly of the crypto universe, where moonshots collide with rug pulls and diamond hands tremble under the weight of red candles, there reigns a fearsome arbiter of sanity: Judge $MENTAL.

This wild-haired, bug-eyed jurist, with his robe billowing like a bear market cape and his gavel poised to smash delusions, presides over the Court of Crypto Derangement. Legend has it that Judge $MENTAL was once a mild-mannered trader named Judd Mental, who snapped after one too many 100x pumps followed by soul-crushing dumps.

His hair fried from staring at charts 24/7, he ascended to the bench, vowing to judge the mental fortitude of all who dare enter the arena. "Order in the court!" he bellows, pointing an accusatory finger at FOMO-stricken noobs and overleveraged degens alike.

Cases flood his docket daily:

The FOMO Felon: A trader who YOLO'd their life savings into a cat-themed meme coin at ATH. Verdict: Guilty! Sentence: 10 years of paper-handing therapy, paid in $MENTAL tokens.

The Rug Pull Victim: A hopeful investor scammed by a shady dev team. Verdict: Innocent by insanity! Reward: Airdropped $MENTAL to rebuild their shattered psyche.

The HODL Heretic: One who sells too early, missing the lambo. Verdict: Contempt of gains! Penalty: Forced to watch green candles from the sidelines.

But Judge $MENTAL isn't all hammer and no heart. His $MENTAL token isn't just currency—it's a measure of mental resilience. Stack enough through wise (or wildly lucky) trades, and you unlock "Enlightened Insanity," where losses feel like wins and dips are just setups for epic comebacks. In a world gone mad with greed and memes, Judge $MENTAL reminds us: Before you ape in, ask yourself—are you mentally prepared? Or will the gavel fall on you next?

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Judge MENTAL (MENTAL) Ресурс

Ресми веб-сайт

Judge MENTAL Баға болжамы (USD)

Judge MENTAL (MENTAL) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Judge MENTAL (MENTAL) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Judge MENTAL.

Қазір Judge MENTAL баға болжамын тексеріңіз!

MENTAL - жергілікті валюталарға

Judge MENTAL (MENTAL) токеномикасы

Judge MENTAL (MENTAL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MENTAL токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Judge MENTAL (MENTAL) туралы басқа сұрақтар

Judge MENTAL (MENTAL) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MENTAL бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MENTAL-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MENTAL-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Judge MENTAL үшін нарықтық капитализация қандай?
MENTAL үшін нарықтық капитализация: $ 10.36K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MENTAL үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MENTAL айналымдағы ұсынысы: 999.99M USD.
MENTAL үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MENTAL барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MENTAL бағасы қандай болды?
MENTAL 0 USD ATL бағасына жетті.
MENTAL үшін сауда көлемі қандай?
MENTAL үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл MENTAL өседі ме?
MENTAL биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MENTAL баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:08:28 (UTC+8)

Judge MENTAL (MENTAL) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

