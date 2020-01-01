JOBCOIN (JOBCOIN) токеномикасы
JobCoin ($JOBCOIN) is a dynamic meme token on the Solana blockchain, centered around the humorous narrative of escaping the 9-5 grind and achieving financial freedom through crypto. It embodies the dream of retiring early with wealth and leisure, resonating with a vibrant, global community of dreamers and meme enthusiasts. The project thrives on its community-driven ethos, where members actively shape its direction through creative input, meme generation, and collaborative initiatives. JobCoin’s endless meme potential, spanning workplace humor, financial independence, and lifestyle aspirations which fuels its engaging presence on platforms like Twitter. A passionate community and a playful yet ambitious vision, JobCoin offers boundless possibilities for growth, entertainment, and connection in the crypto space.
JOBCOIN (JOBCOIN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын JOBCOIN токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша JOBCOIN токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз JOBCOIN токеномикасын түсінген болсаңыз, JOBCOIN токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.