JINGLE туралы толығырақ

JINGLE Баға туралы ақпарат

JINGLE деген не

JINGLE Ресми веб-сайт

JINGLE Токеномикасы

JINGLE Баға болжамы

Jingle Логотип

Jingle Баға (JINGLE)

Листингтен жойылды

1 JINGLE-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Jingle (JINGLE) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:07:52 (UTC+8)

Jingle (JINGLE) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01915846
$ 0.01915846$ 0.01915846

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+8.11%

+8.11%

Jingle (JINGLE) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде JINGLE мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. JINGLE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.01915846, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, JINGLE соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде +8.11% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Jingle (JINGLE) Нарықтық ақпарат

$ 9.89K
$ 9.89K$ 9.89K

--
----

$ 9.89K
$ 9.89K$ 9.89K

998.12M
998.12M 998.12M

998,124,333.179383
998,124,333.179383 998,124,333.179383

Jingle нарықтық капитализациясы $ 9.89K, тәуліктік сауда көлемі --. JINGLE айналымдағы мөлшері 998.12M, жалпы мөлшері 998124333.179383. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 9.89K.

Jingle (JINGLE) Баға тарихы USD

Бүгін, Jingle - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Jingle - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Jingle - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Jingle - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ 0-15.15%
60 күн$ 0-19.38%
90 күн$ 0--

Jingle (JINGLE) деген не

$JINGLE is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project.

$JINGLE a community powered token celebrating global holidays!

With a dedicated team and a vibrant community, $JINGLE Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together!

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Jingle (JINGLE) Ресурс

Ресми веб-сайт

Jingle Баға болжамы (USD)

Jingle (JINGLE) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Jingle (JINGLE) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Jingle.

Қазір Jingle баға болжамын тексеріңіз!

JINGLE - жергілікті валюталарға

Jingle (JINGLE) токеномикасы

Jingle (JINGLE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. JINGLE токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Jingle (JINGLE) туралы басқа сұрақтар

Jingle (JINGLE) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі JINGLE бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
JINGLE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
JINGLE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Jingle үшін нарықтық капитализация қандай?
JINGLE үшін нарықтық капитализация: $ 9.89K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
JINGLE үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
JINGLE айналымдағы ұсынысы: 998.12M USD.
JINGLE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
JINGLE барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.01915846 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) JINGLE бағасы қандай болды?
JINGLE 0 USD ATL бағасына жетті.
JINGLE үшін сауда көлемі қандай?
JINGLE үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл JINGLE өседі ме?
JINGLE биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін JINGLE баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:07:52 (UTC+8)

Jingle (JINGLE) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

