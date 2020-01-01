JETT CRYPTO (JETT) токеномикасы
JETT CRYPTO (JETT) туралы ақпарат
Jett is a cutting-edge cryptocurrency designed to decentralize finance and empower users with greater control over their financial future. The primary objective of launching Jett Coin is to support and advance space exploration efforts.
Decentralization: Our mission is to decentralize financial systems, breaking down barriers and providing equal access to financial opportunities for everyone.
JETT CRYPTO (JETT) токеномикасы мен бағасын талдау
JETT CRYPTO (JETT) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
JETT CRYPTO (JETT) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
JETT CRYPTO (JETT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын JETT токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша JETT токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз JETT токеномикасын түсінген болсаңыз, JETT токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
