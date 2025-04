Jerry The Kat (JRRY) деген не

JerryThe𐤊at is a memecoin on the KRC-20 network. It is inspired by a street Cat which had gone through a rough upbringing. Jerry is a community driven project aimed to spread the KRC-20 network throughout the world in all fairness and transparency. Officially birthed on KRC-20 on the 11th November 2024, Jerry wants to contribute for the betterment of the Kaspa ecosystem by bringing communities together, thus making use of the advanced technology Kaspa has to offer.

Jerry The Kat (JRRY) Ресурс Ресми веб-сайт