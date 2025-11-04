БиржаDEX+
jAsset jUSD ағымдағы бағасы: 0.977696 USD. Нақты уақыттағы JUSD-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. JUSD баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

JUSD туралы толығырақ

JUSD Баға туралы ақпарат

JUSD деген не

JUSD Ресми веб-сайт

JUSD Токеномикасы

JUSD Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

jAsset jUSD Логотип

jAsset jUSD Баға (JUSD)

Листингтен жойылды

1 JUSD-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.977696
$0.977696$0.977696
-0.50%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
jAsset jUSD (JUSD) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:07:11 (UTC+8)

jAsset jUSD (JUSD) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.937953
$ 0.937953$ 0.937953
24 сағаттық төмен
$ 0.990618
$ 0.990618$ 0.990618
24 сағаттық жоғары

$ 0.937953
$ 0.937953$ 0.937953

$ 0.990618
$ 0.990618$ 0.990618

$ 1.062
$ 1.062$ 1.062

$ 0.35345
$ 0.35345$ 0.35345

+0.68%

-0.52%

+0.16%

+0.16%

jAsset jUSD (JUSD) нақты уақыттағы баға $0.977696. Соңғы 24 сағат ішінде JUSD мен $ 0.937953 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.990618 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. JUSD үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.062, ал ең төменгісі — $ 0.35345.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, JUSD соңғы бір сағатта +0.68% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.52%, ал соңғы 7 күнде +0.16% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

jAsset jUSD (JUSD) Нарықтық ақпарат

$ 687.32K
$ 687.32K$ 687.32K

--
----

$ 687.32K
$ 687.32K$ 687.32K

703.78K
703.78K 703.78K

703,776.9643441534
703,776.9643441534 703,776.9643441534

jAsset jUSD нарықтық капитализациясы $ 687.32K, тәуліктік сауда көлемі --. JUSD айналымдағы мөлшері 703.78K, жалпы мөлшері 703776.9643441534. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 687.32K.

jAsset jUSD (JUSD) Баға тарихы USD

Бүгін, jAsset jUSD - USD баға өзгерісі $ -0.0051141888038803 болды.
Соңғы 30 күнде jAsset jUSD - USD баға өзгерісі $ -0.0015905158 болды.
Соңғы 60 күнде jAsset jUSD - USD баға өзгерісі $ -0.0112354868 болды.
Соңғы 90 күнде jAsset jUSD - USD баға өзгерісі $ -0.0047216194295331 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0051141888038803-0.52%
30 күн$ -0.0015905158-0.16%
60 күн$ -0.0112354868-1.14%
90 күн$ -0.0047216194295331-0.48%

jAsset jUSD (JUSD) деген не

jAssets is a decentralized collateralized debt platform created by BLKSWN within the Jellyverse ecosystem. It enables users to lock ERC20 tokens as collateral to mint various synthetic assets, known as jAssets, such as jUSD, jAAPL, and jTSLA. Users manage their positions via Vaults, ensuring that each issued synthetic asset is fully backed by over-collateralized positions. jAssets leverage price data from decentralized oracle provider pyth.network, maintaining stability through constant collateralization checks. The protocol enforces a minimum collateral ratio of at least 110%, ensuring resilience and reducing systemic risk through liquidations of under-collateralized Vaults.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

jAsset jUSD (JUSD) Ресурс

Ресми веб-сайт

jAsset jUSD Баға болжамы (USD)

jAsset jUSD (JUSD) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін jAsset jUSD (JUSD) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: jAsset jUSD.

Қазір jAsset jUSD баға болжамын тексеріңіз!

JUSD - жергілікті валюталарға

jAsset jUSD (JUSD) токеномикасы

jAsset jUSD (JUSD) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. JUSD токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: jAsset jUSD (JUSD) туралы басқа сұрақтар

jAsset jUSD (JUSD) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі JUSD бағасы — 0.977696 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
JUSD-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
JUSD-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.977696. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
jAsset jUSD үшін нарықтық капитализация қандай?
JUSD үшін нарықтық капитализация: $ 687.32K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
JUSD үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
JUSD айналымдағы ұсынысы: 703.78K USD.
JUSD үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
JUSD барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.062 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) JUSD бағасы қандай болды?
JUSD 0.35345 USD ATL бағасына жетті.
JUSD үшін сауда көлемі қандай?
JUSD үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл JUSD өседі ме?
JUSD биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін JUSD баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:07:11 (UTC+8)

jAsset jUSD (JUSD) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

