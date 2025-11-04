БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Jakpot Games ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы JAKPOT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. JAKPOT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Jakpot Games ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы JAKPOT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. JAKPOT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

JAKPOT туралы толығырақ

JAKPOT Баға туралы ақпарат

JAKPOT деген не

JAKPOT Ресми веб-сайт

JAKPOT Токеномикасы

JAKPOT Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Jakpot Games Логотип

Jakpot Games Баға (JAKPOT)

Листингтен жойылды

1 JAKPOT-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-30.60%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Jakpot Games (JAKPOT) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:06:56 (UTC+8)

Jakpot Games (JAKPOT) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00464997
$ 0.00464997$ 0.00464997

$ 0
$ 0$ 0

-5.08%

-30.63%

-56.39%

-56.39%

Jakpot Games (JAKPOT) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде JAKPOT мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. JAKPOT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00464997, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, JAKPOT соңғы бір сағатта -5.08% өзгерді, 24 сағат ішінде -30.63%, ал соңғы 7 күнде -56.39% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Jakpot Games (JAKPOT) Нарықтық ақпарат

$ 40.25K
$ 40.25K$ 40.25K

--
----

$ 40.25K
$ 40.25K$ 40.25K

987.02M
987.02M 987.02M

987,017,693.952993
987,017,693.952993 987,017,693.952993

Jakpot Games нарықтық капитализациясы $ 40.25K, тәуліктік сауда көлемі --. JAKPOT айналымдағы мөлшері 987.02M, жалпы мөлшері 987017693.952993. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 40.25K.

Jakpot Games (JAKPOT) Баға тарихы USD

Бүгін, Jakpot Games - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Jakpot Games - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Jakpot Games - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Jakpot Games - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-30.63%
30 күн$ 0-73.71%
60 күн$ 0-83.90%
90 күн$ 0--

Jakpot Games (JAKPOT) деген не

Play arcade-style games, compete in daily tournaments, and win real $JAKPOT rewards.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Jakpot Games (JAKPOT) Ресурс

Ресми веб-сайт

Jakpot Games Баға болжамы (USD)

Jakpot Games (JAKPOT) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Jakpot Games (JAKPOT) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Jakpot Games.

Қазір Jakpot Games баға болжамын тексеріңіз!

JAKPOT - жергілікті валюталарға

Jakpot Games (JAKPOT) токеномикасы

Jakpot Games (JAKPOT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. JAKPOT токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Jakpot Games (JAKPOT) туралы басқа сұрақтар

Jakpot Games (JAKPOT) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі JAKPOT бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
JAKPOT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
JAKPOT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Jakpot Games үшін нарықтық капитализация қандай?
JAKPOT үшін нарықтық капитализация: $ 40.25K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
JAKPOT үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
JAKPOT айналымдағы ұсынысы: 987.02M USD.
JAKPOT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
JAKPOT барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00464997 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) JAKPOT бағасы қандай болды?
JAKPOT 0 USD ATL бағасына жетті.
JAKPOT үшін сауда көлемі қандай?
JAKPOT үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл JAKPOT өседі ме?
JAKPOT биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін JAKPOT баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:06:56 (UTC+8)

Jakpot Games (JAKPOT) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,876.77
$106,876.77$106,876.77

+1.06%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,625.43
$3,625.43$3,625.43

+1.01%

Solana Логотип

Solana

SOL

$166.48
$166.48$166.48

-0.15%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9440
$0.9440$0.9440

+0.24%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,876.77
$106,876.77$106,876.77

+1.06%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,625.43
$3,625.43$3,625.43

+1.01%

Solana Логотип

Solana

SOL

$166.48
$166.48$166.48

-0.15%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3200
$2.3200$2.3200

-0.30%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$993.73
$993.73$993.73

+1.38%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0695
$0.0695$0.0695

+39.00%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.2000
$0.2000$0.2000

-33.33%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000099
$0.000099$0.000099

+350.00%

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03800
$0.03800$0.03800

+280.00%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007445
$0.0000007445$0.0000007445

+86.96%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001782
$0.0000000000001782$0.0000000000001782

+78.20%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.1614
$0.1614$0.1614

+73.92%