Jackal Protocol is a blockchain and data storage network that is fast, ultra-secure, and easy for people to use. The Jackal Protocol is a Cosmos layer 1 blockchain.
The Jackal Protocol allows developers to build decentralized applications with the ability to interface with all Jackal Protocol Modules-including storage contracts and file structure. This grants developers the ability to adjust the ownership of data, share data with other jackal users or smart contracts, and transfer small or large amounts of encrypted data without centralized storage providers or middleware. Data on the Protocol is always self-custodial, meaning no one- not even the team at Jackal-can access or view user data.
Jackal Protocol (JKL) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Jackal Protocol (JKL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын JKL токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша JKL токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз JKL токеномикасын түсінген болсаңыз, JKL токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
