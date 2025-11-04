БиржаDEX+
Jack Potts by Virtuals ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы JACK-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. JACK баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

JACK туралы толығырақ

JACK Баға туралы ақпарат

JACK деген не

JACK Whitepaper

JACK Ресми веб-сайт

JACK Токеномикасы

JACK Баға болжамы

Jack Potts by Virtuals Логотип

Jack Potts by Virtuals Баға (JACK)

Листингтен жойылды

1 JACK-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00013647
$0.00013647$0.00013647
-8.50%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Jack Potts by Virtuals (JACK) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Jack Potts by Virtuals (JACK) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.48%

-8.51%

-9.84%

-9.84%

Jack Potts by Virtuals (JACK) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде JACK мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. JACK үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, JACK соңғы бір сағатта +1.48% өзгерді, 24 сағат ішінде -8.51%, ал соңғы 7 күнде -9.84% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Jack Potts by Virtuals (JACK) Нарықтық ақпарат

$ 78.70K
$ 78.70K$ 78.70K

--
----

$ 136.48K
$ 136.48K$ 136.48K

576.65M
576.65M 576.65M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Jack Potts by Virtuals нарықтық капитализациясы $ 78.70K, тәуліктік сауда көлемі --. JACK айналымдағы мөлшері 576.65M, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 136.48K.

Jack Potts by Virtuals (JACK) Баға тарихы USD

Бүгін, Jack Potts by Virtuals - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Jack Potts by Virtuals - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Jack Potts by Virtuals - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Jack Potts by Virtuals - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-8.51%
30 күн$ 0+30.10%
60 күн$ 0-23.87%
90 күн$ 0--

Jack Potts by Virtuals (JACK) деген не

Jack Potts ($JACK) is the first AI-powered lottery agent bridging the massive global lottery market with the crypto economy. It allows users worldwide to seamlessly access major real-world lotteries like Powerball, EuroMillions, and Mega Millions using a simple on-chain prompt. Tickets are purchased through licensed partners, digitally scanned for verifiable proof, and winnings are securely claimed and paid out directly in crypto. The $JACK token is designed to be value-accreting, with a portion of every platform transaction used to buy back and burn tokens, while also funding prize pools and rewarding stakers who support the ecosystem’s long-term growth.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Jack Potts by Virtuals (JACK) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Jack Potts by Virtuals Баға болжамы (USD)

Jack Potts by Virtuals (JACK) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Jack Potts by Virtuals (JACK) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Jack Potts by Virtuals.

Қазір Jack Potts by Virtuals баға болжамын тексеріңіз!

JACK - жергілікті валюталарға

Jack Potts by Virtuals (JACK) токеномикасы

Jack Potts by Virtuals (JACK) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. JACK токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Jack Potts by Virtuals (JACK) туралы басқа сұрақтар

Jack Potts by Virtuals (JACK) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі JACK бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
JACK-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
JACK-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Jack Potts by Virtuals үшін нарықтық капитализация қандай?
JACK үшін нарықтық капитализация: $ 78.70K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
JACK үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
JACK айналымдағы ұсынысы: 576.65M USD.
JACK үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
JACK барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) JACK бағасы қандай болды?
JACK 0 USD ATL бағасына жетті.
JACK үшін сауда көлемі қандай?
JACK үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл JACK өседі ме?
JACK биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін JACK баға болжамын қарап көріңіз.
Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

