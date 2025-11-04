БиржаDEX+
Islamic Coin ағымдағы бағасы: 0.01668749 USD. Нақты уақыттағы ISLM-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ISLM баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Islamic Coin ағымдағы бағасы: 0.01668749 USD. Нақты уақыттағы ISLM-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ISLM баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

ISLM туралы толығырақ

ISLM Баға туралы ақпарат

ISLM деген не

ISLM Whitepaper

ISLM Ресми веб-сайт

ISLM Токеномикасы

ISLM Баға болжамы

Islamic Coin Логотип

Islamic Coin Баға (ISLM)

1 ISLM-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.01668749
$0.01668749$0.01668749
-0.70%1D

USD
Islamic Coin (ISLM) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:12:21 (UTC+8)

Islamic Coin (ISLM) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.01667526
$ 0.01667526$ 0.01667526
24 сағаттық төмен
$ 0.01696945
$ 0.01696945$ 0.01696945
24 сағаттық жоғары

$ 0.01667526
$ 0.01667526$ 0.01667526

$ 0.01696945
$ 0.01696945$ 0.01696945

$ 0.303274
$ 0.303274$ 0.303274

$ 0.01668488
$ 0.01668488$ 0.01668488

-0.16%

-0.70%

-6.99%

-6.99%

Islamic Coin (ISLM) нақты уақыттағы баға $0.01668749. Соңғы 24 сағат ішінде ISLM мен $ 0.01667526 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.01696945 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. ISLM үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.303274, ал ең төменгісі — $ 0.01668488.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, ISLM соңғы бір сағатта -0.16% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.70%, ал соңғы 7 күнде -6.99% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Islamic Coin (ISLM) Нарықтық ақпарат

$ 36.89M
$ 36.89M$ 36.89M

--
----

$ 337.68M
$ 337.68M$ 337.68M

2.21B
2.21B 2.21B

20,242,209,480.12039
20,242,209,480.12039 20,242,209,480.12039

Islamic Coin нарықтық капитализациясы $ 36.89M, тәуліктік сауда көлемі --. ISLM айналымдағы мөлшері 2.21B, жалпы мөлшері 20242209480.12039. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 337.68M.

Islamic Coin (ISLM) Баға тарихы USD

Бүгін, Islamic Coin - USD баға өзгерісі $ -0.0001190384823844 болды.
Соңғы 30 күнде Islamic Coin - USD баға өзгерісі $ -0.0022279501 болды.
Соңғы 60 күнде Islamic Coin - USD баға өзгерісі $ -0.0028692520 болды.
Соңғы 90 күнде Islamic Coin - USD баға өзгерісі $ -0.007373427239814687 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0001190384823844-0.70%
30 күн$ -0.0022279501-13.35%
60 күн$ -0.0028692520-17.19%
90 күн$ -0.007373427239814687-30.64%

Islamic Coin (ISLM) деген не

We are on a mission to onboard over 1.8+ billion Muslims into digital finance without compromising the values and faith. Islamic coin is the native currency of HAQQ, an ethics first, scalable and interoperable blockchain built on Proof-of-Stake with fast finality.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа.

Islamic Coin (ISLM) Ресурс

Islamic Coin Баға болжамы (USD)

Islamic Coin (ISLM) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Islamic Coin (ISLM) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Islamic Coin.

Қазір Islamic Coin баға болжамын тексеріңіз!

ISLM - жергілікті валюталарға

Islamic Coin (ISLM) токеномикасы

Islamic Coin (ISLM) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. ISLM токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Islamic Coin (ISLM) туралы басқа сұрақтар

Islamic Coin (ISLM) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі ISLM бағасы — 0.01668749 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
ISLM-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
ISLM-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.01668749. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Islamic Coin үшін нарықтық капитализация қандай?
ISLM үшін нарықтық капитализация: $ 36.89M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
ISLM үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
ISLM айналымдағы ұсынысы: 2.21B USD.
ISLM үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
ISLM барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.303274 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) ISLM бағасы қандай болды?
ISLM 0.01668488 USD ATL бағасына жетті.
ISLM үшін сауда көлемі қандай?
ISLM үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл ISLM өседі ме?
ISLM биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін ISLM баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:12:21 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

