ISHI туралы толығырақ

ISHI Баға туралы ақпарат

ISHI Whitepaper

ISHI Ресми веб-сайт

ISHI Токеномикасы

ISHI Баға болжамы

Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:29:24 (UTC+8)

Ishi Go (ISHI) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00194537
$ 0.00194537$ 0.00194537

$ 0
$ 0$ 0

+0.16%

+0.04%

+79.12%

+79.12%

Ishi Go (ISHI) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде ISHI мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. ISHI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00194537, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, ISHI соңғы бір сағатта +0.16% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.04%, ал соңғы 7 күнде +79.12% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Ishi Go (ISHI) Нарықтық ақпарат

$ 54.94K
$ 54.94K$ 54.94K

--
----

$ 54.94K
$ 54.94K$ 54.94K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Ishi Go нарықтық капитализациясы $ 54.94K, тәуліктік сауда көлемі --. ISHI айналымдағы мөлшері 1.00B, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 54.94K.

Ishi Go (ISHI) Баға тарихы USD

Бүгін, Ishi Go - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Ishi Go - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Ishi Go - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Ishi Go - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0+0.04%
30 күн$ 0+43.36%
60 күн$ 0+34.41%
90 күн$ 0--

Ishi Go (ISHI) деген не

$ISHI is a tribute to the true origin of the Shiba Inu breed. Ishi, born in 1930, is recognized as the official Father of the Shiba Inu. This project honors the legacy and history behind one of the most iconic dog lineages in the world, which later inspired legendary tokens like $DOGE, $SHIB, $FLOKI, $CHEEMS, $BONK, and $NEIRO. $ISHI brings this story on-chain for a new generation of holders to celebrate and preserve.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа.

Ishi Go (ISHI) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Ishi Go Баға болжамы (USD)

Ishi Go (ISHI) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Ishi Go (ISHI) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Ishi Go.

Қазір Ishi Go баға болжамын тексеріңіз!

ISHI - жергілікті валюталарға

Ishi Go (ISHI) токеномикасы

Ishi Go (ISHI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. ISHI токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Ishi Go (ISHI) туралы басқа сұрақтар

Ishi Go (ISHI) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі ISHI бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
ISHI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
ISHI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Ishi Go үшін нарықтық капитализация қандай?
ISHI үшін нарықтық капитализация: $ 54.94K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
ISHI үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
ISHI айналымдағы ұсынысы: 1.00B USD.
ISHI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
ISHI барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00194537 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) ISHI бағасы қандай болды?
ISHI 0 USD ATL бағасына жетті.
ISHI үшін сауда көлемі қандай?
ISHI үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл ISHI өседі ме?
ISHI биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін ISHI баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:29:24 (UTC+8)

