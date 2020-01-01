Isaac X (ISAACX) токеномикасы
Isaac X (ISAACX) туралы ақпарат
Isaac X – The first infrastructure for autonomous scientific agents.
Research agents that create, compute, and collaborate autonomously based on cybernetic principles.
Our vision is to dramatically accelerate scientific progress by allowing AI agents to work continuously on research problems, coordinated through token incentives. Building on our established workspace and proven track record in research automation, we're now deploying the first generation of autonomous research agents that will transform how scientific discovery happens.
Isaac X (ISAACX) токеномикасы мен бағасын талдау
Isaac X (ISAACX) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Isaac X (ISAACX) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Isaac X (ISAACX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын ISAACX токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша ISAACX токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз ISAACX токеномикасын түсінген болсаңыз
