IRL ANI ағымдағы бағасы: 0.0000121 USD. Нақты уақыттағы URI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. URI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

URI туралы толығырақ

URI Баға туралы ақпарат

URI деген не

URI Ресми веб-сайт

URI Токеномикасы

URI Баға болжамы

IRL ANI Логотип

IRL ANI Баға (URI)

Листингтен жойылды

1 URI-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-18.10%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
IRL ANI (URI) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:06:08 (UTC+8)

IRL ANI (URI) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00001201
$ 0.00001201$ 0.00001201
24 сағаттық төмен
$ 0.00001496
$ 0.00001496$ 0.00001496
24 сағаттық жоғары

$ 0.00001201
$ 0.00001201$ 0.00001201

$ 0.00001496
$ 0.00001496$ 0.00001496

$ 0.00006802
$ 0.00006802$ 0.00006802

$ 0.00001201
$ 0.00001201$ 0.00001201

-0.29%

-18.06%

-30.22%

-30.22%

IRL ANI (URI) нақты уақыттағы баға $0.0000121. Соңғы 24 сағат ішінде URI мен $ 0.00001201 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00001496 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. URI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00006802, ал ең төменгісі — $ 0.00001201.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, URI соңғы бір сағатта -0.29% өзгерді, 24 сағат ішінде -18.06%, ал соңғы 7 күнде -30.22% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

IRL ANI (URI) Нарықтық ақпарат

$ 12.10K
$ 12.10K$ 12.10K

--
----

$ 12.10K
$ 12.10K$ 12.10K

999.62M
999.62M 999.62M

999,623,162.8719997
999,623,162.8719997 999,623,162.8719997

IRL ANI нарықтық капитализациясы $ 12.10K, тәуліктік сауда көлемі --. URI айналымдағы мөлшері 999.62M, жалпы мөлшері 999623162.8719997. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 12.10K.

IRL ANI (URI) Баға тарихы USD

Бүгін, IRL ANI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде IRL ANI - USD баға өзгерісі $ -0.0000078563 болды.
Соңғы 60 күнде IRL ANI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде IRL ANI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-18.06%
30 күн$ -0.0000078563-64.92%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

IRL ANI (URI) деген не

1万🖤ani

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

IRL ANI (URI) Ресурс

Ресми веб-сайт

IRL ANI Баға болжамы (USD)

IRL ANI (URI) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін IRL ANI (URI) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: IRL ANI.

Қазір IRL ANI баға болжамын тексеріңіз!

URI - жергілікті валюталарға

IRL ANI (URI) токеномикасы

IRL ANI (URI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. URI токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: IRL ANI (URI) туралы басқа сұрақтар

IRL ANI (URI) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі URI бағасы — 0.0000121 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
URI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
URI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.0000121. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
IRL ANI үшін нарықтық капитализация қандай?
URI үшін нарықтық капитализация: $ 12.10K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
URI үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
URI айналымдағы ұсынысы: 999.62M USD.
URI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
URI барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00006802 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) URI бағасы қандай болды?
URI 0.00001201 USD ATL бағасына жетті.
URI үшін сауда көлемі қандай?
URI үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл URI өседі ме?
URI биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін URI баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:06:08 (UTC+8)

IRL ANI (URI) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

