БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
INVEST TO EARN ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы INVEST-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. INVEST баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!INVEST TO EARN ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы INVEST-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. INVEST баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

INVEST туралы толығырақ

INVEST Баға туралы ақпарат

INVEST деген не

INVEST Ресми веб-сайт

INVEST Токеномикасы

INVEST Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

INVEST TO EARN Логотип

INVEST TO EARN Баға (INVEST)

Листингтен жойылды

1 INVEST-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
INVEST TO EARN (INVEST) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:06:02 (UTC+8)

INVEST TO EARN (INVEST) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

INVEST TO EARN (INVEST) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде INVEST мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. INVEST үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, INVEST соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде 0.00% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

INVEST TO EARN (INVEST) Нарықтық ақпарат

$ 9.50K
$ 9.50K$ 9.50K

--
----

$ 9.50K
$ 9.50K$ 9.50K

949.79M
949.79M 949.79M

949,791,601.53
949,791,601.53 949,791,601.53

INVEST TO EARN нарықтық капитализациясы $ 9.50K, тәуліктік сауда көлемі --. INVEST айналымдағы мөлшері 949.79M, жалпы мөлшері 949791601.53. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 9.50K.

INVEST TO EARN (INVEST) Баға тарихы USD

Бүгін, INVEST TO EARN - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде INVEST TO EARN - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде INVEST TO EARN - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде INVEST TO EARN - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ 00.00%
60 күн$ 0-1.24%
90 күн$ 0--

INVEST TO EARN (INVEST) деген не

$INVEST

No Gimmicks. Just Pure Rewards.

$INVEST is the first token that directly rewards you based on how much you hold. The bigger your bag, the bigger your gains.

5% buy tax, 5% sell tax and 5% transfer tax – and 100% of it gets redistributed back to holders in $SOL.

That means every transaction grows your bag. It’s not just a token – it’s a rewards machine. Just Invest, Hold and Earn.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

INVEST TO EARN (INVEST) Ресурс

Ресми веб-сайт

INVEST TO EARN Баға болжамы (USD)

INVEST TO EARN (INVEST) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін INVEST TO EARN (INVEST) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: INVEST TO EARN.

Қазір INVEST TO EARN баға болжамын тексеріңіз!

INVEST - жергілікті валюталарға

INVEST TO EARN (INVEST) токеномикасы

INVEST TO EARN (INVEST) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. INVEST токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: INVEST TO EARN (INVEST) туралы басқа сұрақтар

INVEST TO EARN (INVEST) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі INVEST бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
INVEST-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
INVEST-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
INVEST TO EARN үшін нарықтық капитализация қандай?
INVEST үшін нарықтық капитализация: $ 9.50K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
INVEST үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
INVEST айналымдағы ұсынысы: 949.79M USD.
INVEST үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
INVEST барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) INVEST бағасы қандай болды?
INVEST 0 USD ATL бағасына жетті.
INVEST үшін сауда көлемі қандай?
INVEST үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл INVEST өседі ме?
INVEST биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін INVEST баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:06:02 (UTC+8)

INVEST TO EARN (INVEST) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,011.90
$107,011.90$107,011.90

+1.19%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,630.89
$3,630.89$3,630.89

+1.16%

Solana Логотип

Solana

SOL

$166.55
$166.55$166.55

-0.11%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9465
$0.9465$0.9465

+0.50%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,011.90
$107,011.90$107,011.90

+1.19%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,630.89
$3,630.89$3,630.89

+1.16%

Solana Логотип

Solana

SOL

$166.55
$166.55$166.55

-0.11%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3227
$2.3227$2.3227

-0.18%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$994.85
$994.85$994.85

+1.49%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0699
$0.0699$0.0699

+39.80%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.2031
$0.2031$0.2031

-32.30%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000089
$0.000089$0.000089

+304.54%

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03454
$0.03454$0.03454

+245.40%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007445
$0.0000007445$0.0000007445

+86.96%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001794
$0.0000000000001794$0.0000000000001794

+79.40%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.1588
$0.1588$0.1588

+71.12%