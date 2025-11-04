БиржаDEX+
Introvert Coin ағымдағы бағасы: 0.0000071 USD. Нақты уақыттағы INTROVERT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. INTROVERT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

INTROVERT туралы толығырақ

INTROVERT Баға туралы ақпарат

INTROVERT деген не

INTROVERT Ресми веб-сайт

INTROVERT Токеномикасы

INTROVERT Баға болжамы

Introvert Coin Логотип

Introvert Coin Баға (INTROVERT)

Листингтен жойылды

1 INTROVERT-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-5.40%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Introvert Coin (INTROVERT) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:05:39 (UTC+8)

Introvert Coin (INTROVERT) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.0000071
$ 0.0000071$ 0.0000071
24 сағаттық төмен
$ 0.0000075
$ 0.0000075$ 0.0000075
24 сағаттық жоғары

$ 0.0000071
$ 0.0000071$ 0.0000071

$ 0.0000075
$ 0.0000075$ 0.0000075

$ 0.00183675
$ 0.00183675$ 0.00183675

$ 0.0000071
$ 0.0000071$ 0.0000071

--

-5.42%

-10.91%

-10.91%

Introvert Coin (INTROVERT) нақты уақыттағы баға $0.0000071. Соңғы 24 сағат ішінде INTROVERT мен $ 0.0000071 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.0000075 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. INTROVERT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00183675, ал ең төменгісі — $ 0.0000071.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, INTROVERT соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде -5.42%, ал соңғы 7 күнде -10.91% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Introvert Coin (INTROVERT) Нарықтық ақпарат

$ 7.09K
$ 7.09K$ 7.09K

--
----

$ 7.09K
$ 7.09K$ 7.09K

999.42M
999.42M 999.42M

999,421,039.390059
999,421,039.390059 999,421,039.390059

Introvert Coin нарықтық капитализациясы $ 7.09K, тәуліктік сауда көлемі --. INTROVERT айналымдағы мөлшері 999.42M, жалпы мөлшері 999421039.390059. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 7.09K.

Introvert Coin (INTROVERT) Баға тарихы USD

Бүгін, Introvert Coin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Introvert Coin - USD баға өзгерісі $ -0.0000016684 болды.
Соңғы 60 күнде Introvert Coin - USD баға өзгерісі $ -0.0000012760 болды.
Соңғы 90 күнде Introvert Coin - USD баға өзгерісі $ -0.000001322640482534388 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-5.42%
30 күн$ -0.0000016684-23.49%
60 күн$ -0.0000012760-17.97%
90 күн$ -0.000001322640482534388-15.70%

Introvert Coin (INTROVERT) деген не

$INTROVERT is a meme coin built on Solana that channels the humor, culture, and energy of one of the largest male meme communities on X. The project represents a satirical take on “introvert culture,” blending social commentary with viral internet humor. While primarily entertainment-driven, $INTROVERT aims to cultivate a tight-knit community of like-minded holders through content, engagement, and meme-based campaigns.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Introvert Coin (INTROVERT) Ресурс

Ресми веб-сайт

Introvert Coin Баға болжамы (USD)

Introvert Coin (INTROVERT) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Introvert Coin (INTROVERT) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Introvert Coin.

Қазір Introvert Coin баға болжамын тексеріңіз!

INTROVERT - жергілікті валюталарға

Introvert Coin (INTROVERT) токеномикасы

Introvert Coin (INTROVERT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. INTROVERT токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Introvert Coin (INTROVERT) туралы басқа сұрақтар

Introvert Coin (INTROVERT) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі INTROVERT бағасы — 0.0000071 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
INTROVERT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
INTROVERT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.0000071. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Introvert Coin үшін нарықтық капитализация қандай?
INTROVERT үшін нарықтық капитализация: $ 7.09K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
INTROVERT үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
INTROVERT айналымдағы ұсынысы: 999.42M USD.
INTROVERT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
INTROVERT барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00183675 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) INTROVERT бағасы қандай болды?
INTROVERT 0.0000071 USD ATL бағасына жетті.
INTROVERT үшін сауда көлемі қандай?
INTROVERT үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл INTROVERT өседі ме?
INTROVERT биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін INTROVERT баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:05:39 (UTC+8)

Introvert Coin (INTROVERT) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

