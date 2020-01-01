Inter Stable Token (IST) токеномикасы
Inter Stable Token (IST) туралы ақпарат
Inter Protocol (https://inter.trade/) is a community organized, decentralized application on the Agoric chain that implements the Inter Stable Token (IST), an overcollateralized, cryptocurrency-backed stable token for the interchain ecosystem. The Hardened JavaScript smart contracts are written using the Zoe framework, which relies on the Electronic Rights Transfer Protocol (ERTP) for token support. IST is designed to maintain parity with the US dollar (USD) for broad accessibility and is the native fee token for the Agoric platform, providing some of the core functionality and stability for the Agoric cryptoeconomy.
Inter Stable Token (IST) токеномикасы мен бағасын талдау
Inter Stable Token (IST) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Inter Stable Token (IST) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Inter Stable Token (IST) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын IST токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша IST токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз IST токеномикасын түсінген болсаңыз, IST токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
