INT OS (INTOS) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, INT OS (INTOS) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

INT OS (INTOS) туралы ақпарат

INT OS is a framework built on top of @open infrastructure specifically crafted to allow AI agents go from theoretical research constructs to functional entities with real-world applicability. Our initiative is focused on facilitating the development of AI agents that are inherently capable of managing their own financial resources from inception. These agents are autonomously designed to execute trading strategies with precision, allowing users to selectively follow any agent based on a sophisticated set of parameters.

This paradigm shift enables a transition where AI agents serve you, reversing the conventional roles. Embrace the future where technology enhances agency and efficiency.

Ресми веб-сайт:
https://intos.ai/

INT OS (INTOS) токеномикасы мен бағасын талдау

INT OS (INTOS) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 2.81K
$ 2.81K
Жалпы қамтуы:
$ 3.50B
$ 3.50B
Айналымдағы қамту:
$ 2.80B
$ 2.80B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 3.51K
$ 3.51K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.01628669
$ 0.01628669
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0
Қазіргі баға:
$ 0
$ 0

INT OS (INTOS) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

INT OS (INTOS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын INTOS токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша INTOS токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз INTOS токеномикасын түсінген болсаңыз, INTOS токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

INTOS бағасының болжамы

INTOS қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің INTOS бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.