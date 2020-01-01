Ink (INK) токеномикасы
Ink (INK) туралы ақпарат
Ink is a decentralised solution harnessing the combined power of Consortium Blockchain, Public Blockchain and Cross-chain Interoperability for the global Creative Industry.
The vision of Ink is to provide Sovereign Consortium Blockchain to different use cases, to redefine roles, content and behaviours within the industry, and to build for the Creative Industry a decentralised infrastructure in which various applications can be created and correlate to each other under one highly integrated system.
Based on a credible and stable public blockchain, an Intellectual Property Asset Exchange is built as a trusted corridor for content-to-liquid-asset conversion and token issuance, making it an integrated ecosystem. Furthermore, defining and developing the cross-chain protocol enables value and information to flow freely between public blockchain and consortium blockchain.
Ink (INK) токеномикасы мен бағасын талдау
Ink (INK) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Ink (INK) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Ink (INK) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын INK токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша INK токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз INK токеномикасын түсінген болсаңыз, INK токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
INK бағасының болжамы
INK қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің INK бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.