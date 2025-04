Infinitecoin (IFC) деген не

Infinitecoin is a Litecoin fork and uses the scrypt Proof-of-Work hashing algorithm. It has a 30-second block target and the difficulty retargets every hour. There is a total of 90.6 billion Infinitecoin. Block rewards are 524,288 Infinitecoin per block and halves every 86,400 blocks (roughly 1 month). Infinitecoin was launched on 5 June 2013.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Infinitecoin (IFC) Ресурс Ресми веб-сайт