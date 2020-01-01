infinite backrooms (IB) токеномикасы
infinite backrooms (IB) туралы ақпарат
Infinite Backrooms is a meme token launched on the Solana blockchain, inspired by the concept of the "backrooms" - an endless maze of surreal and unsettling rooms often depicted in internet culture. Designed to be both a fun experiment and a token that captures the imagination, Infinite Backrooms taps into the limitless creative potential of digital spaces and the growing world of decentralized finance. This project is rooted in the idea of infinite exploration, much like the endless hallways of the backrooms, providing an immersive and unconventional experience for the community.
infinite backrooms (IB) токеномикасы мен бағасын талдау
infinite backrooms (IB) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
infinite backrooms (IB) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
infinite backrooms (IB) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын IB токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша IB токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз IB токеномикасын түсінген болсаңыз, IB токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
IB бағасының болжамы
IB қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің IB бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
