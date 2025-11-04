БиржаDEX+
Infinitar Governance Token ағымдағы бағасы: 0.00180941 USD. Нақты уақыттағы IGT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. IGT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

IGT туралы толығырақ

IGT Баға туралы ақпарат

IGT деген не

IGT Ресми веб-сайт

IGT Токеномикасы

IGT Баға болжамы

Infinitar Governance Token Логотип

Infinitar Governance Token Баға (IGT)

Листингтен жойылды

$0.00180941
-22.60%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
Infinitar Governance Token (IGT) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:11:29 (UTC+8)

Infinitar Governance Token (IGT) Баға ақпараты (USD)

$ 0.00148702
24 сағаттық төмен
24 сағаттық жоғары

$ 0.680328
$ 0.00148702
-0.60%

-22.64%

-30.97%

-30.97%

Infinitar Governance Token (IGT) нақты уақыттағы баға $0.00180941. Соңғы 24 сағат ішінде IGT мен $ 0.00148702 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00234043 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. IGT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.680328, ал ең төменгісі — $ 0.00148702.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, IGT соңғы бір сағатта -0.60% өзгерді, 24 сағат ішінде -22.64%, ал соңғы 7 күнде -30.97% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Infinitar Governance Token (IGT) Нарықтық ақпарат

$ 847.77K
--
$ 1.81M
468.53M
1,000,000,000.0
Infinitar Governance Token нарықтық капитализациясы $ 847.77K, тәуліктік сауда көлемі --. IGT айналымдағы мөлшері 468.53M, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.81M.

Infinitar Governance Token (IGT) Баға тарихы USD

Бүгін, Infinitar Governance Token - USD баға өзгерісі $ -0.000529618562221125 болды.
Соңғы 30 күнде Infinitar Governance Token - USD баға өзгерісі $ -0.0015592664 болды.
Соңғы 60 күнде Infinitar Governance Token - USD баға өзгерісі $ -0.0017375773 болды.
Соңғы 90 күнде Infinitar Governance Token - USD баға өзгерісі $ -0.13241028711993187 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000529618562221125-22.64%
30 күн$ -0.0015592664-86.17%
60 күн$ -0.0017375773-96.03%
90 күн$ -0.13241028711993187-98.65%

Infinitar Governance Token (IGT) деген не

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Infinitar Governance Token (IGT) Ресурс

Ресми веб-сайт

Infinitar Governance Token Баға болжамы (USD)

Infinitar Governance Token (IGT) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Infinitar Governance Token (IGT) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Infinitar Governance Token.

Қазір Infinitar Governance Token баға болжамын тексеріңіз!

IGT - жергілікті валюталарға

Infinitar Governance Token (IGT) токеномикасы

Infinitar Governance Token (IGT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. IGT токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Infinitar Governance Token (IGT) туралы басқа сұрақтар

Infinitar Governance Token (IGT) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі IGT бағасы — 0.00180941 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
IGT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
IGT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00180941. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Infinitar Governance Token үшін нарықтық капитализация қандай?
IGT үшін нарықтық капитализация: $ 847.77K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
IGT үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
IGT айналымдағы ұсынысы: 468.53M USD.
IGT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
IGT барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.680328 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) IGT бағасы қандай болды?
IGT 0.00148702 USD ATL бағасына жетті.
IGT үшін сауда көлемі қандай?
IGT үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл IGT өседі ме?
IGT биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін IGT баға болжамын қарап көріңіз.
Infinitar Governance Token (IGT) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

