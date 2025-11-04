БиржаDEX+
InfiniFi USD ағымдағы бағасы: 0.999552 USD. Нақты уақыттағы IUSD-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. IUSD баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

InfiniFi USD Логотип

InfiniFi USD Баға (IUSD)

Листингтен жойылды

1 IUSD-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.999552
$0.999552$0.999552
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
InfiniFi USD (IUSD) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:11:22 (UTC+8)

InfiniFi USD (IUSD) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.997449
$ 0.997449$ 0.997449
24 сағаттық төмен
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24 сағаттық жоғары

$ 0.997449
$ 0.997449$ 0.997449

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 0.903172
$ 0.903172$ 0.903172

+0.00%

-0.02%

-0.03%

-0.03%

InfiniFi USD (IUSD) нақты уақыттағы баға $0.999552. Соңғы 24 сағат ішінде IUSD мен $ 0.997449 аралығында сауда жасалып, ал $ 1.0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. IUSD үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.11, ал ең төменгісі — $ 0.903172.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, IUSD соңғы бір сағатта +0.00% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.02%, ал соңғы 7 күнде -0.03% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

InfiniFi USD (IUSD) Нарықтық ақпарат

$ 173.47M
$ 173.47M$ 173.47M

--
----

$ 173.47M
$ 173.47M$ 173.47M

173.55M
173.55M 173.55M

173,548,239.153217
173,548,239.153217 173,548,239.153217

InfiniFi USD нарықтық капитализациясы $ 173.47M, тәуліктік сауда көлемі --. IUSD айналымдағы мөлшері 173.55M, жалпы мөлшері 173548239.153217. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 173.47M.

InfiniFi USD (IUSD) Баға тарихы USD

Бүгін, InfiniFi USD - USD баға өзгерісі $ -0.0002642001947097 болды.
Соңғы 30 күнде InfiniFi USD - USD баға өзгерісі $ -0.0001121497 болды.
Соңғы 60 күнде InfiniFi USD - USD баға өзгерісі $ +0.0000432806 болды.
Соңғы 90 күнде InfiniFi USD - USD баға өзгерісі $ -0.0005178321344053 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0002642001947097-0.02%
30 күн$ -0.0001121497-0.01%
60 күн$ +0.0000432806+0.00%
90 күн$ -0.0005178321344053-0.05%

InfiniFi USD (IUSD) деген не

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

InfiniFi USD (IUSD) Ресурс

Whitepaper

InfiniFi USD Баға болжамы (USD)

InfiniFi USD (IUSD) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін InfiniFi USD (IUSD) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: InfiniFi USD.

Қазір InfiniFi USD баға болжамын тексеріңіз!

IUSD - жергілікті валюталарға

InfiniFi USD (IUSD) токеномикасы

InfiniFi USD (IUSD) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. IUSD токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: InfiniFi USD (IUSD) туралы басқа сұрақтар

InfiniFi USD (IUSD) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі IUSD бағасы — 0.999552 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
IUSD-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
IUSD-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.999552. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
InfiniFi USD үшін нарықтық капитализация қандай?
IUSD үшін нарықтық капитализация: $ 173.47M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
IUSD үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
IUSD айналымдағы ұсынысы: 173.55M USD.
IUSD үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
IUSD барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.11 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) IUSD бағасы қандай болды?
IUSD 0.903172 USD ATL бағасына жетті.
IUSD үшін сауда көлемі қандай?
IUSD үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл IUSD өседі ме?
IUSD биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін IUSD баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:11:22 (UTC+8)

InfiniFi USD (IUSD) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

