Infinet (INFI) деген не

Infinet is a next-generation decentralized network designed to provide seamless connectivity for IoT devices and 5G services. Leveraging the power of Ethereum Layer 1 for security and zk-Rollups Layer 2 for scalability, Infinet offers a highly efficient, privacy-focused, and community-driven platform for global connectivity. With integrated multi-protocol support and the Infinet OMNI device at its core, Infinet bridges the gap between IoT, 5G, and decentralized technology, bringing infinite possibilities to the world.

