Inery is the first-ever layer-0 blockchain programmed for decentralized database management with the vision to enable a new paradigm for data. The blockchain is designed to enable cross-chain communication of data, greater speed, and better security. It addresses database management integrated with blockchain functionalities and distributed database management properties.
The Inery database management solution (IneryDB) allows a secure, low-cost, and immutable way for database management where the control of private information remains in the hands of users and enterprises. It sets the base for the web3 future to enable value creation by seamlessly connecting with other systems, applications, and layer-1 networks.
Inery ($INR) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын $INR токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша $INR токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз $INR токеномикасын түсінген болсаңыз, $INR токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
