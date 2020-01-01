Indian Premier League Fan Token (IPL) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Indian Premier League Fan Token (IPL) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Indian Premier League Fan Token (IPL) туралы ақпарат

The IPL Fan Token is a digital token created for fans of the Indian Premier League and its teams. It rewards loyalty and engagement through interactive features including polls, predictions, trivia, and token-based rewards. Built with a long-term vision, the token is designed to keep supporters connected to the IPL throughout the year and across all future seasons, offering new and ongoing ways for fans to participate beyond match days.

Ресми веб-сайт:
https://www.iplfantoken.com/

Indian Premier League Fan Token (IPL) токеномикасы мен бағасын талдау

Indian Premier League Fan Token (IPL) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 6.33K
$ 6.33K
Жалпы қамтуы:
$ 999.87M
$ 999.87M
Айналымдағы қамту:
$ 999.87M
$ 999.87M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 6.33K
$ 6.33K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0
$ 0
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0
Қазіргі баға:
$ 0
$ 0

Indian Premier League Fan Token (IPL) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Indian Premier League Fan Token (IPL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын IPL токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша IPL токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз IPL токеномикасын түсінген болсаңыз, IPL токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

IPL бағасының болжамы

IPL қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің IPL бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.