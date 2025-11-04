БиржаDEX+
IncogniFi ағымдағы бағасы: 0.0154601 USD. Нақты уақыттағы INFI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. INFI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

INFI туралы толығырақ

INFI Баға туралы ақпарат

INFI деген не

INFI Whitepaper

INFI Ресми веб-сайт

INFI Токеномикасы

INFI Баға болжамы

IncogniFi Логотип

IncogniFi Баға (INFI)

Листингтен жойылды

1 INFI-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
IncogniFi (INFI) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:04:19 (UTC+8)

IncogniFi (INFI) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
24 сағаттық төмен
24 сағаттық жоғары

--

--

0.00%

0.00%

IncogniFi (INFI) нақты уақыттағы баға $0.0154601. Соңғы 24 сағат ішінде INFI мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. INFI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.04518864, ал ең төменгісі — $ 0.01540281.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, INFI соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде 0.00% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

IncogniFi (INFI) Нарықтық ақпарат

--
----

IncogniFi нарықтық капитализациясы $ 13.91K, тәуліктік сауда көлемі --. INFI айналымдағы мөлшері 900.00K, жалпы мөлшері 1000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 15.46K.

IncogniFi (INFI) Баға тарихы USD

Бүгін, IncogniFi - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде IncogniFi - USD баға өзгерісі $ 0.0000000000 болды.
Соңғы 60 күнде IncogniFi - USD баға өзгерісі $ -0.0002130169 болды.
Соңғы 90 күнде IncogniFi - USD баға өзгерісі $ -0.014047806418814223 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ 0.00000000000.00%
60 күн$ -0.0002130169-1.37%
90 күн$ -0.014047806418814223-47.60%

IncogniFi (INFI) деген не

As highlighted by Vitalik in a recent article, privacy is simulteanously one of Crypto's most important features, as well as one of its most prominent existential threats. Over the last few years, while providers of privacy tools have gained negative media attention (i.e. Tornado Cash), the importance of safeguarding privacy in a Web3 environment has been highlighted by several high profile kidnapping and robbery cases of wealthy Crypto individuals. Moreover, the rise of bots and copytraders have increased the need for users to be able to transact privately, without anyone following their every move.

As such, while private transactions can be abused by malicious actors and people looking to use cryptocurrency to hide the source of their funds, privacy should be a right and people should not be forced to share their balances, transactions or online movement. This view has been shared by many prominent figure in the Ethereum ecosystem, most importantly by earlier mentioned developer Vitalik Buterin, who is a renowned supporter of dApps such as Railgun and Tornado Cash.

While the importance of privacy in Web3 is thus generally agreed upon, the offering of privacy tools remains fragmented. As described in the next chapter, IncogniFi aims to change that, by creating a one-stop-shop privacy hub for browsing, communicating, transacting and storing crypto in a private way.

IncogniFi is an advanced privacy ecosystem, comprising a fully private, anonymous and secure VPN Browser, a Private W2W Communication Tool, a Password & Key Manager, a Non-Custodial Wallet and a Privacy Dex.

Ecosystem Products

  • VPN Browser
  • W2W Private Messenger
  • Password & Key Manager
  • Non-Custodial Wallet
  • Privacy Dex

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

IncogniFi (INFI) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

IncogniFi Баға болжамы (USD)

IncogniFi (INFI) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін IncogniFi (INFI) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: IncogniFi.

Қазір IncogniFi баға болжамын тексеріңіз!

INFI - жергілікті валюталарға

IncogniFi (INFI) токеномикасы

IncogniFi (INFI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. INFI токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: IncogniFi (INFI) туралы басқа сұрақтар

IncogniFi (INFI) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі INFI бағасы — 0.0154601 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
INFI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
INFI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.0154601. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
IncogniFi үшін нарықтық капитализация қандай?
INFI үшін нарықтық капитализация: $ 13.91K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
INFI үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
INFI айналымдағы ұсынысы: 900.00K USD.
INFI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
INFI барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.04518864 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) INFI бағасы қандай болды?
INFI 0.01540281 USD ATL бағасына жетті.
INFI үшін сауда көлемі қандай?
INFI үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл INFI өседі ме?
INFI биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін INFI баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:04:19 (UTC+8)

IncogniFi (INFI) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

