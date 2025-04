Incinerator (INC) деген не

The first hyper deflationary token on Solana. Automated 2% tax/burn on every transaction. Built to reward holders for holding and facilitate long-term sustainable growth. Our focus is on building community and giving power back to holders. We foster a sense of belonging and empowering to our community which aims to revolutionize the way traders interact and view the Solana blockchain. The anti-rug, anti-jeet, anti-fud token that is a first mover in a space that is in desperate need of change.

Incinerator (INC) Ресурс Ресми веб-сайт