INCASWAP (INCA) токеномикасы
INCASWAP (INCA) туралы ақпарат
Inca Swap Ecosystem
Inca Swap is an innovative DeFi ecosystem that combines efficiency, security and interoperability, functioning as a multichain DEX integrated with solutions such as NFTs and a bridge between networks. Focused on MatChain, the project offers fast transactions, low fees and an optimized decentralized experience.
DEX on MatChain
MatChain's scalable infrastructure allows Inca Swap to provide efficient and cost-effective exchanges. With EVM compatibility, the platform guarantees support for multiple tokens and high performance, ideal for traders and liquidity providers.
Inca NFTs
NFTs play an important role in the ecosystem, offering utility and exclusivity:
Exclusive Benefits: Discounts, early access to features and special rewards.
Marketplace: Direct NFT transactions on MatChain with reduced fees.
Engagement: Exclusive drops for premium NFT holders.
MatChain to BSC Bridge
The MatChain to Binance Smart Chain (BSC) connectivity expands the reach of Inca Swap. The bridge facilitates fast and secure transfers between networks, promoting interoperability, increased liquidity and competitive costs.
Inca Token
The Inca Token is the heart of the ecosystem, acting as a governance and benefit tool. It offers
Fee discounts and higher returns in liquidity pools.
Staking and farming incentives for liquidity retention.
Optimized Performance: Fast and cost-effective swaps on MatChain.
Multichain Connectivity: Efficient bridge with BSC.
Inca Pix: The Web3 Gateway
Inca Pix is a groundbreaking feature that bridges the Brazilian Pix payment system to the Web3 ecosystem on MatChain.
INCASWAP (INCA) токеномикасы мен бағасын талдау
INCASWAP (INCA) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
INCASWAP (INCA) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
INCASWAP (INCA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын INCA токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша INCA токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз INCA токеномикасын түсінген болсаңыз, INCA токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
INCA бағасының болжамы
INCA қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің INCA бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.