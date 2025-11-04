БиржаDEX+
INC Reward Service ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы IRS-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. IRS баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!INC Reward Service ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы IRS-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. IRS баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

IRS туралы толығырақ

IRS Баға туралы ақпарат

IRS деген не

IRS Ресми веб-сайт

IRS Токеномикасы

IRS Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

INC Reward Service Логотип

INC Reward Service Баға (IRS)

Листингтен жойылды

1 IRS-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-3.70%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
INC Reward Service (IRS) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:11:07 (UTC+8)

INC Reward Service (IRS) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00000918
$ 0.00000918$ 0.00000918

$ 0
$ 0$ 0

-0.86%

-4.84%

-31.14%

-31.14%

INC Reward Service (IRS) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде IRS мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. IRS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00000918, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, IRS соңғы бір сағатта -0.86% өзгерді, 24 сағат ішінде -4.84%, ал соңғы 7 күнде -31.14% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

INC Reward Service (IRS) Нарықтық ақпарат

$ 563.16K
$ 563.16K$ 563.16K

--
----

$ 563.16K
$ 563.16K$ 563.16K

1.56T
1.56T 1.56T

1,555,369,000,000.0
1,555,369,000,000.0 1,555,369,000,000.0

INC Reward Service нарықтық капитализациясы $ 563.16K, тәуліктік сауда көлемі --. IRS айналымдағы мөлшері 1.56T, жалпы мөлшері 1555369000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 563.16K.

INC Reward Service (IRS) Баға тарихы USD

Бүгін, INC Reward Service - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде INC Reward Service - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде INC Reward Service - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде INC Reward Service - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-4.84%
30 күн$ 0-54.58%
60 күн$ 0-79.69%
90 күн$ 0--

INC Reward Service (IRS) деген не

INC Reward Service (IRS) is a deflationary token in the Pulseium ecosystem with an Auto-LP mechanism which rewards holders and liquidity providers with INC (the PulseX farm reward token) while burning supply and increasing burned liquidity from trading fees. Liquidity providers may farm with their LP tokens in our non-custodial layered liquid staking farms to earn IRS. The ecosystem is tied directly to PulseChain core tokens via liquidity while rewarding the holders and LP's with PulseChain core tokens.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

INC Reward Service (IRS) Ресурс

Ресми веб-сайт

INC Reward Service Баға болжамы (USD)

INC Reward Service (IRS) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін INC Reward Service (IRS) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: INC Reward Service.

Қазір INC Reward Service баға болжамын тексеріңіз!

IRS - жергілікті валюталарға

INC Reward Service (IRS) токеномикасы

INC Reward Service (IRS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. IRS токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: INC Reward Service (IRS) туралы басқа сұрақтар

INC Reward Service (IRS) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі IRS бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
IRS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
IRS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
INC Reward Service үшін нарықтық капитализация қандай?
IRS үшін нарықтық капитализация: $ 563.16K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
IRS үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
IRS айналымдағы ұсынысы: 1.56T USD.
IRS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
IRS барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00000918 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) IRS бағасы қандай болды?
IRS 0 USD ATL бағасына жетті.
IRS үшін сауда көлемі қандай?
IRS үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл IRS өседі ме?
IRS биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін IRS баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:11:07 (UTC+8)

INC Reward Service (IRS) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

