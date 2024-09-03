Inbred Cat (INBRED) токеномикасы

Inbred Cat (INBRED) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Inbred Cat (INBRED) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Inbred Cat (INBRED) туралы ақпарат

the cat is in bread.

$inbred cat is a crypto community takeover project started on 3/09/2024. the cat in bread was found abandoned but with the love and support of the community, a new meme token was born. with the power of cats, bread, and laughs, $inbred cat is building a new type of supportive economy.

lets get this bread.

Ресми веб-сайт:
http://inbredcatonsol.com/

Inbred Cat (INBRED) токеномикасы мен бағасын талдау

Inbred Cat (INBRED) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 385.32K
Жалпы қамтуы:
$ 994.51M
Айналымдағы қамту:
$ 994.51M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 385.32K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00385518
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
Қазіргі баға:
$ 0.00038745
Inbred Cat (INBRED) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Inbred Cat (INBRED) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын INBRED токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша INBRED токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз INBRED токеномикасын түсінген болсаңыз, INBRED токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.