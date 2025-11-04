БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Imagen Network ағымдағы бағасы: 0.00136 USD. Нақты уақыттағы IMAGE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. IMAGE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Imagen Network ағымдағы бағасы: 0.00136 USD. Нақты уақыттағы IMAGE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. IMAGE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

IMAGE туралы толығырақ

IMAGE Баға туралы ақпарат

IMAGE деген не

IMAGE Whitepaper

IMAGE Ресми веб-сайт

IMAGE Токеномикасы

IMAGE Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Imagen Network Логотип

Imagen Network Баға (IMAGE)

Листингтен жойылды

1 IMAGE-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00136
$0.00136$0.00136
-8.40%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Imagen Network (IMAGE) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:10:57 (UTC+8)

Imagen Network (IMAGE) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.0013555
$ 0.0013555$ 0.0013555
24 сағаттық төмен
$ 0.00150849
$ 0.00150849$ 0.00150849
24 сағаттық жоғары

$ 0.0013555
$ 0.0013555$ 0.0013555

$ 0.00150849
$ 0.00150849$ 0.00150849

$ 0.03800209
$ 0.03800209$ 0.03800209

$ 0.00103394
$ 0.00103394$ 0.00103394

+0.33%

-8.46%

-13.62%

-13.62%

Imagen Network (IMAGE) нақты уақыттағы баға $0.00136. Соңғы 24 сағат ішінде IMAGE мен $ 0.0013555 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00150849 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. IMAGE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.03800209, ал ең төменгісі — $ 0.00103394.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, IMAGE соңғы бір сағатта +0.33% өзгерді, 24 сағат ішінде -8.46%, ал соңғы 7 күнде -13.62% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Imagen Network (IMAGE) Нарықтық ақпарат

$ 6.80M
$ 6.80M$ 6.80M

--
----

$ 6.80M
$ 6.80M$ 6.80M

5.00B
5.00B 5.00B

5,000,000,000.0
5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Imagen Network нарықтық капитализациясы $ 6.80M, тәуліктік сауда көлемі --. IMAGE айналымдағы мөлшері 5.00B, жалпы мөлшері 5000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 6.80M.

Imagen Network (IMAGE) Баға тарихы USD

Бүгін, Imagen Network - USD баға өзгерісі $ -0.000125796934348671 болды.
Соңғы 30 күнде Imagen Network - USD баға өзгерісі $ -0.0006581188 болды.
Соңғы 60 күнде Imagen Network - USD баға өзгерісі $ -0.0010661592 болды.
Соңғы 90 күнде Imagen Network - USD баға өзгерісі $ -0.005922811068519624 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000125796934348671-8.46%
30 күн$ -0.0006581188-48.39%
60 күн$ -0.0010661592-78.39%
90 күн$ -0.005922811068519624-81.32%

Imagen Network (IMAGE) деген не

Imagen Network is a decentralized social platform that merges advanced AI with Web3 technologies to redefine image creation and sharing. It utilizes models like DALL-E and Stable Diffusion to enable users to generate and customize images through a user-friendly interface. The platform operates on multiple blockchains, including BNB Chain, Solana, and Ethereum, using its native $IMAGE token for transactions, premium features, and governance. With a focus on community engagement and continuous development, Imagen Network aims to lead in AI-driven visual content within the decentralized web.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Imagen Network (IMAGE) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Imagen Network Баға болжамы (USD)

Imagen Network (IMAGE) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Imagen Network (IMAGE) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Imagen Network.

Қазір Imagen Network баға болжамын тексеріңіз!

IMAGE - жергілікті валюталарға

Imagen Network (IMAGE) токеномикасы

Imagen Network (IMAGE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. IMAGE токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Imagen Network (IMAGE) туралы басқа сұрақтар

Imagen Network (IMAGE) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі IMAGE бағасы — 0.00136 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
IMAGE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
IMAGE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00136. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Imagen Network үшін нарықтық капитализация қандай?
IMAGE үшін нарықтық капитализация: $ 6.80M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
IMAGE үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
IMAGE айналымдағы ұсынысы: 5.00B USD.
IMAGE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
IMAGE барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.03800209 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) IMAGE бағасы қандай болды?
IMAGE 0.00103394 USD ATL бағасына жетті.
IMAGE үшін сауда көлемі қандай?
IMAGE үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл IMAGE өседі ме?
IMAGE биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін IMAGE баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:10:57 (UTC+8)

Imagen Network (IMAGE) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,804.11
$106,804.11$106,804.11

+0.99%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,630.11
$3,630.11$3,630.11

+1.14%

Solana Логотип

Solana

SOL

$169.17
$169.17$169.17

+1.45%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9624
$0.9624$0.9624

+2.19%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,804.11
$106,804.11$106,804.11

+0.99%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,630.11
$3,630.11$3,630.11

+1.14%

Solana Логотип

Solana

SOL

$169.17
$169.17$169.17

+1.45%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3716
$2.3716$2.3716

+1.91%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$999.62
$999.62$999.62

+1.98%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0791
$0.0791$0.0791

+58.20%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.4001
$0.4001$0.4001

+33.36%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.05630
$0.05630$0.05630

+463.00%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000052
$0.000052$0.000052

+136.36%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007596
$0.0000007596$0.0000007596

+90.75%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001800
$0.0000000000001800$0.0000000000001800

+80.00%

Ant Token Логотип

Ant Token

ANTY

$0.0000219
$0.0000219$0.0000219

+67.17%