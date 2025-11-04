iLuminary Token Баға (ILMT)
-0.00%
-21.72%
-2.09%
-2.09%
iLuminary Token (ILMT) нақты уақыттағы баға $0.01317745. Соңғы 24 сағат ішінде ILMT мен $ 0.01315029 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.01683643 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. ILMT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.03000248, ал ең төменгісі — $ 0.00183544.
Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, ILMT соңғы бір сағатта -0.00% өзгерді, 24 сағат ішінде -21.72%, ал соңғы 7 күнде -2.09% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.
iLuminary Token нарықтық капитализациясы $ 210.26K, тәуліктік сауда көлемі --. ILMT айналымдағы мөлшері 15.96M, жалпы мөлшері 139389969.730026. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.84M.
Бүгін, iLuminary Token - USD баға өзгерісі $ -0.00365702799269418 болды.
Соңғы 30 күнде iLuminary Token - USD баға өзгерісі $ +0.0073431353 болды.
Соңғы 60 күнде iLuminary Token - USD баға өзгерісі $ +0.0339890685 болды.
Соңғы 90 күнде iLuminary Token - USD баға өзгерісі $ +0.005116555390496009 болды.
|Кезең
|Өзгерту (USD)
|Өзгерту (%)
|Бүгін
|$ -0.00365702799269418
|-21.72%
|30 күн
|$ +0.0073431353
|+55.73%
|60 күн
|$ +0.0339890685
|+257.93%
|90 күн
|$ +0.005116555390496009
|+63.47%
🟢 iLuminary Wallet Overview A non-custodial, multichain wallet, designed as a one-stop shop for seamless and secure digital asset management. Integrating AI and blockchain technology, iLuminary simplifies decentralized finance while prioritizing user security and accessibility.
🟢 The Product The iLuminaryAI Wallet, featuring the AI-driven BREG mentor, offers real-time market insights, personalized portfolio optimization, and in-app educational resources. It also includes a state-of-the-art Crypto Anti-Drainer system, leveraging AI to detect and prevent fraudulent transactions, ensuring the highest level of user security.
🟢 4 Major UVPs of iLuminary • Comprehensive portfolio management and real-time market analytics, powered by AI, with BREG delivering personalized insights and financial guidance. • Cutting-edge security, with an AI-based Crypto Anti-Drainer system and biometric authentication, ensuring user assets remain safe. • Seamless EVM and non-EVM blockchain compatibility, offering maximum interoperability. • ILMT token economy, unlocking investments in real-world assets (RWA), access to lifestyle perks, debit cards, governance rights, and premium features, combined with gamified educational tools to enhance engagement and knowledge growth.
🟢 Already Working Product • V1 version, live with over 10,000 active wallets. • Integrated BREG AI mentor, providing personalized financial insights. • Robust Crypto Anti-Drainer feature, offering proactive protection against fraud. • Advanced security measures, including biometric authentication, multi-signature support, and cybersecurity audits, ensuring compliance and transparency.
🟢 Validation • More than 10,000 active wallets leveraging the iLuminaryAI Wallet. • Freemium model, driving mass adoption. • TG Game integration, with over 100,000 active users, fostering community engagement. • Security validated through a comprehensive cybersecurity audit and strategic partnerships.
🟢 Project Highlights • AI-driven financial guidance, with portfolio optimization via BREG. • ILMT token, enabling investments in real-world assets, lifestyle perks, debit cards, and governance rights. • Multi-blockchain interoperability, maximizing accessibility. • AI-based Crypto Anti-Drainer, combined with industry-leading security features. • Gamified ecosystem, encouraging engagement and learning. • Initial launchpad confirmed for Q2 2025, with listings planned on top Tier 1 exchanges and dex
