iLuminary Token ағымдағы бағасы: 0.01317745 USD. Нақты уақыттағы ILMT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ILMT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

ILMT туралы толығырақ

ILMT Баға туралы ақпарат

ILMT деген не

ILMT Whitepaper

ILMT Ресми веб-сайт

ILMT Токеномикасы

ILMT Баға болжамы

iLuminary Token Логотип

iLuminary Token Баға (ILMT)

Листингтен жойылды

1 ILMT-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.01317745
$0.01317745
-21.70%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
iLuminary Token (ILMT) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:03:44 (UTC+8)

iLuminary Token (ILMT) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.01315029
$ 0.01315029
24 сағаттық төмен
$ 0.01683643
$ 0.01683643
24 сағаттық жоғары

$ 0.01315029
$ 0.01315029

$ 0.01683643
$ 0.01683643

$ 0.03000248
$ 0.03000248

$ 0.00183544
$ 0.00183544

-0.00%

-21.72%

-2.09%

-2.09%

iLuminary Token (ILMT) нақты уақыттағы баға $0.01317745. Соңғы 24 сағат ішінде ILMT мен $ 0.01315029 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.01683643 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. ILMT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.03000248, ал ең төменгісі — $ 0.00183544.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, ILMT соңғы бір сағатта -0.00% өзгерді, 24 сағат ішінде -21.72%, ал соңғы 7 күнде -2.09% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

iLuminary Token (ILMT) Нарықтық ақпарат

$ 210.26K
$ 210.26K

--
----

$ 1.84M
$ 1.84M

15.96M
15.96M

139,389,969.730026
139,389,969.730026

iLuminary Token нарықтық капитализациясы $ 210.26K, тәуліктік сауда көлемі --. ILMT айналымдағы мөлшері 15.96M, жалпы мөлшері 139389969.730026. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.84M.

iLuminary Token (ILMT) Баға тарихы USD

Бүгін, iLuminary Token - USD баға өзгерісі $ -0.00365702799269418 болды.
Соңғы 30 күнде iLuminary Token - USD баға өзгерісі $ +0.0073431353 болды.
Соңғы 60 күнде iLuminary Token - USD баға өзгерісі $ +0.0339890685 болды.
Соңғы 90 күнде iLuminary Token - USD баға өзгерісі $ +0.005116555390496009 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00365702799269418-21.72%
30 күн$ +0.0073431353+55.73%
60 күн$ +0.0339890685+257.93%
90 күн$ +0.005116555390496009+63.47%

iLuminary Token (ILMT) деген не

🟢 iLuminary Wallet Overview A non-custodial, multichain wallet, designed as a one-stop shop for seamless and secure digital asset management. Integrating AI and blockchain technology, iLuminary simplifies decentralized finance while prioritizing user security and accessibility.

🟢 The Product The iLuminaryAI Wallet, featuring the AI-driven BREG mentor, offers real-time market insights, personalized portfolio optimization, and in-app educational resources. It also includes a state-of-the-art Crypto Anti-Drainer system, leveraging AI to detect and prevent fraudulent transactions, ensuring the highest level of user security.

🟢 4 Major UVPs of iLuminary • Comprehensive portfolio management and real-time market analytics, powered by AI, with BREG delivering personalized insights and financial guidance. • Cutting-edge security, with an AI-based Crypto Anti-Drainer system and biometric authentication, ensuring user assets remain safe. • Seamless EVM and non-EVM blockchain compatibility, offering maximum interoperability. • ILMT token economy, unlocking investments in real-world assets (RWA), access to lifestyle perks, debit cards, governance rights, and premium features, combined with gamified educational tools to enhance engagement and knowledge growth.

🟢 Already Working Product • V1 version, live with over 10,000 active wallets. • Integrated BREG AI mentor, providing personalized financial insights. • Robust Crypto Anti-Drainer feature, offering proactive protection against fraud. • Advanced security measures, including biometric authentication, multi-signature support, and cybersecurity audits, ensuring compliance and transparency.

🟢 Validation • More than 10,000 active wallets leveraging the iLuminaryAI Wallet. • Freemium model, driving mass adoption. • TG Game integration, with over 100,000 active users, fostering community engagement. • Security validated through a comprehensive cybersecurity audit and strategic partnerships.

🟢 Project Highlights • AI-driven financial guidance, with portfolio optimization via BREG. • ILMT token, enabling investments in real-world assets, lifestyle perks, debit cards, and governance rights. • Multi-blockchain interoperability, maximizing accessibility. • AI-based Crypto Anti-Drainer, combined with industry-leading security features. • Gamified ecosystem, encouraging engagement and learning. • Initial launchpad confirmed for Q2 2025, with listings planned on top Tier 1 exchanges and dex

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

iLuminary Token (ILMT) Ресурс

iLuminary Token Баға болжамы (USD)

iLuminary Token (ILMT) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін iLuminary Token (ILMT) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: iLuminary Token.

Қазір iLuminary Token баға болжамын тексеріңіз!

ILMT - жергілікті валюталарға

iLuminary Token (ILMT) токеномикасы

iLuminary Token (ILMT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. ILMT токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: iLuminary Token (ILMT) туралы басқа сұрақтар

iLuminary Token (ILMT) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі ILMT бағасы — 0.01317745 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
ILMT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
ILMT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.01317745. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
iLuminary Token үшін нарықтық капитализация қандай?
ILMT үшін нарықтық капитализация: $ 210.26K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
ILMT үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
ILMT айналымдағы ұсынысы: 15.96M USD.
ILMT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
ILMT барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.03000248 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) ILMT бағасы қандай болды?
ILMT 0.00183544 USD ATL бағасына жетті.
ILMT үшін сауда көлемі қандай?
ILMT үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл ILMT өседі ме?
ILMT биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін ILMT баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:03:44 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

$107,036.82

$3,633.54

$167.03

$1.0001

$0.9509

