БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Illusion of Trader ағымдағы бағасы: 0.00000559 USD. Нақты уақыттағы RETARD-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. RETARD баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Illusion of Trader ағымдағы бағасы: 0.00000559 USD. Нақты уақыттағы RETARD-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. RETARD баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

RETARD туралы толығырақ

RETARD Баға туралы ақпарат

RETARD деген не

RETARD Ресми веб-сайт

RETARD Токеномикасы

RETARD Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Illusion of Trader Логотип

Illusion of Trader Баға (RETARD)

Листингтен жойылды

1 RETARD-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-8.10%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Illusion of Trader (RETARD) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:03:37 (UTC+8)

Illusion of Trader (RETARD) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00000546
$ 0.00000546$ 0.00000546
24 сағаттық төмен
$ 0.0000062
$ 0.0000062$ 0.0000062
24 сағаттық жоғары

$ 0.00000546
$ 0.00000546$ 0.00000546

$ 0.0000062
$ 0.0000062$ 0.0000062

$ 0.00007062
$ 0.00007062$ 0.00007062

$ 0.00000546
$ 0.00000546$ 0.00000546

--

-8.14%

-15.71%

-15.71%

Illusion of Trader (RETARD) нақты уақыттағы баға $0.00000559. Соңғы 24 сағат ішінде RETARD мен $ 0.00000546 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.0000062 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. RETARD үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00007062, ал ең төменгісі — $ 0.00000546.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, RETARD соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде -8.14%, ал соңғы 7 күнде -15.71% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Illusion of Trader (RETARD) Нарықтық ақпарат

$ 5.58K
$ 5.58K$ 5.58K

--
----

$ 5.58K
$ 5.58K$ 5.58K

998.15M
998.15M 998.15M

998,146,735.401542
998,146,735.401542 998,146,735.401542

Illusion of Trader нарықтық капитализациясы $ 5.58K, тәуліктік сауда көлемі --. RETARD айналымдағы мөлшері 998.15M, жалпы мөлшері 998146735.401542. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 5.58K.

Illusion of Trader (RETARD) Баға тарихы USD

Бүгін, Illusion of Trader - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Illusion of Trader - USD баға өзгерісі $ -0.0000013891 болды.
Соңғы 60 күнде Illusion of Trader - USD баға өзгерісі $ -0.0000014509 болды.
Соңғы 90 күнде Illusion of Trader - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-8.14%
30 күн$ -0.0000013891-24.85%
60 күн$ -0.0000014509-25.95%
90 күн$ 0--

Illusion of Trader (RETARD) деген не

In the end, the market doesn’t troll you — you troll yourself. The charts are innocent; the traders are guilty.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Illusion of Trader (RETARD) Ресурс

Ресми веб-сайт

Illusion of Trader Баға болжамы (USD)

Illusion of Trader (RETARD) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Illusion of Trader (RETARD) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Illusion of Trader.

Қазір Illusion of Trader баға болжамын тексеріңіз!

RETARD - жергілікті валюталарға

Illusion of Trader (RETARD) токеномикасы

Illusion of Trader (RETARD) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. RETARD токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Illusion of Trader (RETARD) туралы басқа сұрақтар

Illusion of Trader (RETARD) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі RETARD бағасы — 0.00000559 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
RETARD-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
RETARD-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00000559. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Illusion of Trader үшін нарықтық капитализация қандай?
RETARD үшін нарықтық капитализация: $ 5.58K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
RETARD үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
RETARD айналымдағы ұсынысы: 998.15M USD.
RETARD үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
RETARD барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00007062 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) RETARD бағасы қандай болды?
RETARD 0.00000546 USD ATL бағасына жетті.
RETARD үшін сауда көлемі қандай?
RETARD үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл RETARD өседі ме?
RETARD биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін RETARD баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:03:37 (UTC+8)

Illusion of Trader (RETARD) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,036.82
$107,036.82$107,036.82

+1.21%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,633.54
$3,633.54$3,633.54

+1.24%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.03
$167.03$167.03

+0.17%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9509
$0.9509$0.9509

+0.97%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,036.82
$107,036.82$107,036.82

+1.21%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,633.54
$3,633.54$3,633.54

+1.24%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.03
$167.03$167.03

+0.17%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3271
$2.3271$2.3271

0.00%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$995.71
$995.71$995.71

+1.58%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0701
$0.0701$0.0701

+40.20%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.1947
$0.1947$0.1947

-35.10%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03556
$0.03556$0.03556

+255.60%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000079
$0.000079$0.000079

+259.09%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007445
$0.0000007445$0.0000007445

+86.96%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001783
$0.0000000000001783$0.0000000000001783

+78.30%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.1585
$0.1585$0.1585

+70.79%