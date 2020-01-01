IguVerse IGU (IGU) токеномикасы
IguVerse IGU (IGU) туралы ақпарат
IguVerse is a Web3 application that connects the worlds of crypto and social media to let pet owners and pet lovers from all over the world earn rewards with their social media activities. IguVerse connects real social media users and advertisers to create native & reliable advertising made possible with a decentralized ad platform being built on the basis of our gamified app.
In the past, pet lovers had no ability to monetise their social media without having a big following while their data has been being sold and bought with little oversight from them. Our app challenges this standard — now everyone can earn by doing simple tasks they love doing anyway!
It’s a SocialFi solution that is using the power of AI to the fullest extent. We’re the first among blockchain projects who managed to utilize the power of state-of-the-art AI models. The models used in the IguVerse app are able to create high-quality art that rivals that of traditional artists. IguVererse redefines the whole concept of NFT using AI / ML technologies. Unique user-generated NFTs will become the new standard NFT 2.0, dethroning faceless collections.
IguVerse IGU (IGU) токеномикасы мен бағасын талдау
IguVerse IGU (IGU) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
IguVerse IGU (IGU) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
IguVerse IGU (IGU) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын IGU токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша IGU токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз IGU токеномикасын түсінген болсаңыз, IGU токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.