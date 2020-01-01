Ignis (IGNIS) токеномикасы

Ignis (IGNIS) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Ignis (IGNIS) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Ignis (IGNIS) туралы ақпарат

Jelurida is developing its next generation scalable blockchain platform – Ardor. The unique design of this platform allows the simultaneous existence of multiple blockchains, known as child chains, with many features and with their security guaranteed on a global level by the parent Ardor chain. The first child chain of Ardor will be the Ignis child chain which will use IGNIS tokens for its operation. All existing and well tested Nxt blockchain features will be available on the Ignis child chain, with multiple Ardor platform specific enhancements being added.

Ресми веб-сайт:
https://www.jelurida.com/ignis
Whitepaper:
https://www.jelurida.com/sites/default/files/JeluridaWhitepaper.pdf

Ignis (IGNIS) токеномикасы мен бағасын талдау

Ignis (IGNIS) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 608.94K
$ 608.94K$ 608.94K
Жалпы қамтуы:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Айналымдағы қамту:
$ 761.14M
$ 761.14M$ 761.14M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 800.03K
$ 800.03K$ 800.03K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 20.25
$ 20.25$ 20.25
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0$ 0
Қазіргі баға:
$ 0.00080003
$ 0.00080003$ 0.00080003

Ignis (IGNIS) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Ignis (IGNIS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын IGNIS токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша IGNIS токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз IGNIS токеномикасын түсінген болсаңыз, IGNIS токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

IGNIS бағасының болжамы

IGNIS қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің IGNIS бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.