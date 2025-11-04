БиржаDEX+
Iggy The Iguana ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы IGGY-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. IGGY баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

IGGY туралы толығырақ

IGGY Баға туралы ақпарат

IGGY деген не

IGGY Ресми веб-сайт

IGGY Токеномикасы

IGGY Баға болжамы

Iggy The Iguana Логотип

Iggy The Iguana Баға (IGGY)

Листингтен жойылды

1 IGGY-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00012649
$0.00012649
-0.70%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Iggy The Iguana (IGGY) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:03:24 (UTC+8)

Iggy The Iguana (IGGY) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00110577
$ 0.00110577

$ 0
$ 0

--

-0.93%

-13.70%

-13.70%

Iggy The Iguana (IGGY) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде IGGY мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. IGGY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00110577, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, IGGY соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде -0.93%, ал соңғы 7 күнде -13.70% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Iggy The Iguana (IGGY) Нарықтық ақпарат

$ 126.49K
$ 126.49K

--
----

$ 126.49K
$ 126.49K

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Iggy The Iguana нарықтық капитализациясы $ 126.49K, тәуліктік сауда көлемі --. IGGY айналымдағы мөлшері 1.00B, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 126.49K.

Iggy The Iguana (IGGY) Баға тарихы USD

Бүгін, Iggy The Iguana - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Iggy The Iguana - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Iggy The Iguana - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Iggy The Iguana - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-0.93%
30 күн$ 0-69.78%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Iggy The Iguana (IGGY) деген не

$IGGY's origins can be traced back to an iguana named Iggy. According to several prominent media outlets, including New York Magazine and Mashable, Iggy fell from a chair during dinner, somersaulting himself and knocking over a salad. Twitter user @connerhallmark's sharing of the incident further fueled the story, turning Iggy into a cultural symbol of the "innocently injured" online hero. On platforms like Reddit, TikTok, and X, comedic videos centered around Iggy have been recreated, and his unique meme culture has continuously evolved, forming a highly recognizable humorous community memory. Subsequently, the $IGGY token was created on Ethereum

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Iggy The Iguana (IGGY) Ресурс

Ресми веб-сайт

Iggy The Iguana Баға болжамы (USD)

Iggy The Iguana (IGGY) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Iggy The Iguana (IGGY) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Iggy The Iguana.

Қазір Iggy The Iguana баға болжамын тексеріңіз!

IGGY - жергілікті валюталарға

Iggy The Iguana (IGGY) токеномикасы

Iggy The Iguana (IGGY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. IGGY токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Iggy The Iguana (IGGY) туралы басқа сұрақтар

Iggy The Iguana (IGGY) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі IGGY бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
IGGY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
IGGY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Iggy The Iguana үшін нарықтық капитализация қандай?
IGGY үшін нарықтық капитализация: $ 126.49K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
IGGY үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
IGGY айналымдағы ұсынысы: 1.00B USD.
IGGY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
IGGY барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00110577 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) IGGY бағасы қандай болды?
IGGY 0 USD ATL бағасына жетті.
IGGY үшін сауда көлемі қандай?
IGGY үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл IGGY өседі ме?
IGGY биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін IGGY баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:03:24 (UTC+8)

Iggy The Iguana (IGGY) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

$107,062.77

$3,632.58

$167.05

$1.0000

$0.9500

$107,062.77

$3,632.58

$167.05

$2.3264

$995.64

