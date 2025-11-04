БиржаDEX+
Idle Network ағымдағы бағасы: 0.00733572 USD. Нақты уақыттағы IDLE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. IDLE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

IDLE туралы толығырақ

IDLE Баға туралы ақпарат

IDLE деген не

IDLE Ресми веб-сайт

IDLE Токеномикасы

IDLE Баға болжамы

Idle Network Логотип

Idle Network Баға (IDLE)

Листингтен жойылды

1 IDLE-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00733572
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
USD
Idle Network (IDLE) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:03:15 (UTC+8)

Idle Network (IDLE) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0
$ 1.74
$ 0.00144241
-32.47%

-32.47%

Idle Network (IDLE) нақты уақыттағы баға $0.00733572. Соңғы 24 сағат ішінде IDLE мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. IDLE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.74, ал ең төменгісі — $ 0.00144241.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, IDLE соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде -32.47% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Idle Network (IDLE) Нарықтық ақпарат

$ 545.07K
--
$ 733.57K
74.30M
100,000,000.0
Idle Network нарықтық капитализациясы $ 545.07K, тәуліктік сауда көлемі --. IDLE айналымдағы мөлшері 74.30M, жалпы мөлшері 100000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 733.57K.

Idle Network (IDLE) Баға тарихы USD

Бүгін, Idle Network - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Idle Network - USD баға өзгерісі $ -0.0065552639 болды.
Соңғы 60 күнде Idle Network - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Idle Network - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ -0.0065552639-89.36%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Idle Network (IDLE) деген не

Idle Network is building the solution to the trillion dollar problem by providing the infrastructure to bring idle devices on-chain and transform them into collateral for AI-optimized on-chain yield. We’re building a platform where anyone from the largest global blue chip enterprises down to solo individuals can earn from their idle devices without needing Web3 knowledge, complex wallet management, or any technical expertise.

As robotics and physical AI come online, Idle Network turns downtime into yield. Meanwhile we also allow supporting infrastructure for AI operations like MCUs, IOT devices, compute, storage, and bandwidth to be routed into Omni-Platform MetaVaults on Base.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Idle Network (IDLE) Ресурс

Ресми веб-сайт

Idle Network Баға болжамы (USD)

Idle Network (IDLE) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Idle Network (IDLE) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Idle Network.

Қазір Idle Network баға болжамын тексеріңіз!

IDLE - жергілікті валюталарға

Idle Network (IDLE) токеномикасы

Idle Network (IDLE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. IDLE токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Idle Network (IDLE) туралы басқа сұрақтар

Idle Network (IDLE) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі IDLE бағасы — 0.00733572 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
IDLE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
IDLE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00733572. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Idle Network үшін нарықтық капитализация қандай?
IDLE үшін нарықтық капитализация: $ 545.07K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
IDLE үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
IDLE айналымдағы ұсынысы: 74.30M USD.
IDLE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
IDLE барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.74 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) IDLE бағасы қандай болды?
IDLE 0.00144241 USD ATL бағасына жетті.
IDLE үшін сауда көлемі қандай?
IDLE үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл IDLE өседі ме?
IDLE биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін IDLE баға болжамын қарап көріңіз.
Дисклеймер

