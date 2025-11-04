БиржаDEX+
Identified Flying Objects ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы IFO-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. IFO баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

IFO туралы толығырақ

IFO Баға туралы ақпарат

IFO деген не

IFO Ресми веб-сайт

IFO Токеномикасы

IFO Баға болжамы

Identified Flying Objects Логотип

Identified Flying Objects Баға (IFO)

Листингтен жойылды

1 IFO-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-0.70%1D
USD
Identified Flying Objects (IFO) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:03:08 (UTC+8)

Identified Flying Objects (IFO) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.76%

-9.70%

-9.70%

Identified Flying Objects (IFO) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде IFO мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. IFO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, IFO соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде -0.76%, ал соңғы 7 күнде -9.70% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Identified Flying Objects (IFO) Нарықтық ақпарат

$ 10.83K
$ 10.83K$ 10.83K

--
----

$ 10.83K
$ 10.83K$ 10.83K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Identified Flying Objects нарықтық капитализациясы $ 10.83K, тәуліктік сауда көлемі --. IFO айналымдағы мөлшері 1.00B, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 10.83K.

Identified Flying Objects (IFO) Баға тарихы USD

Бүгін, Identified Flying Objects - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Identified Flying Objects - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Identified Flying Objects - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Identified Flying Objects - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-0.76%
30 күн$ 0-66.21%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Identified Flying Objects (IFO) деген не

The IFOnetwork introduces a decentralized global network designed to create a single, verified, real-time map of the sky. By leveraging a global network of citizen-scientists, advanced AI analysis, and the immutability of the Ethereum blockchain, IFOnetwork aims to identify, track, and classify all objects in Earth's atmosphere and low orbit. The native ERC20 token, $IFO, is the economic engine of this ecosystem, incentivizing data contribution and fueling the long-term vision of a transparent and monetizable data marketplace. Our mission begins with cataloging the sky and expands to providing critical, verifiable data on a global scale, including the long-term goal of monitoring weapons systems to promote transparency and global security.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Identified Flying Objects (IFO) Ресурс

Ресми веб-сайт

Identified Flying Objects Баға болжамы (USD)

Identified Flying Objects (IFO) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Identified Flying Objects (IFO) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Identified Flying Objects.

Қазір Identified Flying Objects баға болжамын тексеріңіз!

IFO - жергілікті валюталарға

Identified Flying Objects (IFO) токеномикасы

Identified Flying Objects (IFO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. IFO токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Identified Flying Objects (IFO) туралы басқа сұрақтар

Identified Flying Objects (IFO) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі IFO бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
IFO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
IFO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Identified Flying Objects үшін нарықтық капитализация қандай?
IFO үшін нарықтық капитализация: $ 10.83K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
IFO үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
IFO айналымдағы ұсынысы: 1.00B USD.
IFO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
IFO барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) IFO бағасы қандай болды?
IFO 0 USD ATL бағасына жетті.
IFO үшін сауда көлемі қандай?
IFO үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл IFO өседі ме?
IFO биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін IFO баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:03:08 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

